Pink, protagonista unui accident spectaculos

Cântăreaţa americană a suferit un accident spectaculos, joi, în timpul unui concert pe care l-a susţinut în oraşul german Nürnberg. Pink a căzut de la mare înălţime, din cauza corzilor de siguranţă care nu au fost bine securizate. Vedeta se află în turneul Funhouse prin Europa, acesta fiind de altfel şi numele piesei a cărei coregrafie implică o serie de acrobaţii riscante efectuate la mare înălţime deasupra scenei. Cântăreaţa a fost obligată să îşi întrerupă concertul din Nürnberg mai devreme şi să fie transportată de urgenţă la un spital din localitate. ”Către toţi fanii mei din Nürnberg: îmi pare foarte rău că mi-am încheiat spectacolul în acest fel. Mi-e ruşine de acest lucru şi îmi pare foarte rău”, a declarat cântăreaţa americană într-un mesaj postat pe contul său Twitter. Deşi se afla într-o ambulanţă, pe drum către spital, Pink a continuat să posteze mesaje pe Twitter, pentru a le explica fanilor ei ceea ce s-a întâmplat pe scenă: ”Sunt în ambulanţă, dar totul va fi bine. Cele două corzi de securitate nu au fost prinse corect, m-au scos în afara scenei şi am căzut peste o balustradă. Voi face radiografii. Sper ca accidentul meu să fi fost măcar spectaculos!!!”.

Din fericire, accidentul nu a fost grav, iar cântăreaţa americană a revenit în scurt timp pe Twitter, pentru a le spune fanilor că se simte deja mai bine: ”Sunt OK, dragii mei. Nu am nimic rupt, nu am lichid în plămâni, am fost doar lovită destul de puternic”. Carey Hart, soţul cântăreţei americane, a confirmat, la rândul lui, pe Twitter, faptul că soţia sa se simte bine: ”Pink a ieşit din spital şi totul este bine. A fost doar lovită zdravăn de o bară. Bara de oţel -1 Pink – 0”.