Pink şi Ricky Gervais într-o reclamă pentru drepturile animalelor

Cîntăreaţa americană Pink şi actorul britanic de comedie Ricky Gervais au colaborat pentru a face cunoscut mesajul lor împotriva blănurilor naturale, cu ajutorul unei reclame realizate de organizaţia pentru drepturile animalelor PETA. Cele două celebrităţi şi-au împrumutat vocile pentru această reclamă, care a fost difuzată sub sloganul ”Stolen For Fashion / Furat în favoarea modei”. Pink şi Ricky Gervais apar în rolurile unui crocodil şi al unui iepure, ambii fiind jupuiţi de pielea lor, din care au fost confecţionate o haină de blană şi o geantă şic. În urmă cu un an, chitaristul Russell Lissack din trupa rock britanică Bloc Party a participat la o altă campanie organizată de PETA, prin alegerea designului pentru un tricou special conceput pentru a susţine drepturile animalelor.