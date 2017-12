Pink şi-a anulat concertele din Canada

Pink şi-a anulat trei concerte din Canada, din cauza unei laringite, doctorii recomandându-i repaus vocal până la sfârşitul lunii. ”După consultarea mai multor doctori, a devenit clar că are nevoie de mai multă odihnă pentru a-şi reveni complet de pe urma unei laringite care i-a inflamat coardele vocale”, se arată într-un comunicat emis de Live Nation Entertainment. Pink şi-a amânat concertele din Edmonton - 23 octombrie, Saskatoon - 24 octombrie şi Winnipeg - 26 octombrie. Cele trei concerte, care fac parte din turneul de promovare a celui mai recent album al său, ”The Truth About Love”, au fost reprogramate pentru intervalul 14 - 16 ianuarie 2014. ”Mulţumesc tuturor pentru sprijin. Nu e nimic grav, doctorul mi-a recomandat doar patru zile de repaus vocal complet, ca să mă vindec”, a precizat Pink pe contul ei de Twitter.

Pink, pe numele ei adevărat Alecia Moore, a vândut peste 40 de milioane de albume pe plan mondial şi peste 20 de milioane de single-uri în format digital. Revista de specialitate ”Billboard” a desemnat-o Femeia Anului 2013, după ce artista americană a reuşit să ajungă în acest an, pentru prima oară, pe primul loc în topul Billboard al albumelor. Pink va primi acest trofeu - Women in Music - la viitoarea gală Billboard, care va avea loc în decembrie, la New York. În 2012, cântăreaţa Katy Perry a primit acest premiu, care a mai fost acordat în anii trecuţi unor artiste cunoscute, precum Beyonce şi Taylor Swift.