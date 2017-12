Pink spune adevărul despre ea

Artista americană Pink ştie foarte bine ce fel de impresie face celor din jur, dar mizează mai degrabă pe originalitate şi pe talent decât pe frumuseţe. Pink se simte confortabil în pielea ei şi nici nu mai pleacă urechea la cei care i-au cam spus în tinereţe că nu prea are şanse să se impună în muzică, pentru că nu e cine ştie ce arătoasă. Într-un interviu acordat revistei ”Redbook”, pentru care a pozat şi pe coperta pentru ediţia din luna martie, Pink se declară foarte fericită cu viaţa ei actuală. ”Frumuseţea nu a fost niciodată ţelul meu în viaţă. Îmi doresc bucuria de zi cu zi şi să fiu sănătoasă şi puternică, să fiu folositoare celor din jur, să am alături oameni inteligenţi şi amuzanţi. Totul se învârte în jurul stării de bine. Şi sunt foarte fericită acum”, a declarat cântăreaţa în vârstă de 33 de ani. ”Nu vei primi niciodată oferte să pozezi pe coperta revistelor, nu eşti destul de frumoasă, aşa mi se spunea deseori. Dar sunt împăcată cu asta. Ştiu care sunt punctele mele forte: sunt muncitoare, talentată, amuzantă şi sunt o persoană bună”, a continuat Pink despre cariera şi viaţa ei.

Cântăreaţa, nominalizată la premiile Grammy pentru Cel mai bun album pop, pentru cel mai nou material discografic al său, intitulat ”The Truth About Love”, îşi continuă campania de promovare. A lansat, zilele trecute, videoclipul piesei ”Just Give Me A Reason”, unde cântă în duet cu Nate Ruess. Pink nu se mulţumeşte doar cu duetul vocal, delectându-ne privirea cu imagini lascive din dormitor, unde are loc un altfel de... duet. Numai că acolo a filmat împreună cu Carey Hart, soţul său din viaţa reală. De altfel, pe soţul său îl creditează cu cele mai bune şi interesante lucruri care i se întâmplă în viaţa reală. Şi în primul rând îi este recunoscătoare pentru fiica or Willow, care va împlini 2 ani, anul acesta.