Pink & Lily Allen, în duet

Cântăreaţa americană Pink va lansa un single în colaborare cu colega sa britanică Lily Allen. Ambele au luat o pauză în carieră, întrucât au devenit mame în 2011, însă Lily Allen a anunţat recent că s-a întors în studiouri, în Marea Britanie, pentru a înregistra un nou album. Pink a revenit, la rândul ei, în topurile muzicale americane, cu un nou single, intitulat ”Blow Me (One Last Kiss)”. Cele două cântăreţe vor înregistra împreună un single care va fi inclus pe următorul album al lui Pink, care se va numi ”The Truth About Love”. Pink a afirmat că aceasta va fi una dintre multele colaborări muzicale care se vor regăsi pe noul ei album. ”În ultimii 14 ani, toată lumea m-a refuzat. Însă, pentru acest album, toată lumea a acceptat. Cred că oamenii au început să creadă că am devenit ceva mai blândă. Cred că unii oameni credeau probabil că muşc!”, a declarat cântăreaţa americană. Între timp, aceasta a sărbătorit, la San Francisco, ziua de naştere a soţului său, campionul de motocros Carey Hart. Cei doi au preferat o cină romantică într-un restaurant vegetarian, pentru a marca cei 37 de ani împliniţi de Carey Hart.