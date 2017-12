Piraeus Bank îşi majorează capitalul

Instituţia de credit elenă Piraeus Bank, care a trecut cu greu testele de stres efectuate la nivelul Uniunii Europene, intenţionează să-şi majoreze cu cel puţin 1,1 miliarde de euro capitalul în acest an, a declarat unul dintre directorii băncii. Majorarea capitalului are legătură cu intenţia Piraeus Bank de a achiziţiona participaţii la doi creditori eleni controlaţi de stat, respectiv Agricultural Bank of Greece (ATEbank) şi Hellenic Postbank. „În lumina oportunităţilor create de potenţialele achiziţii, avem în vedere o majorare de capital”, a afirmat reprezentantul băncii. Mai mulţi analişti eleni consideră că Piraeus se va confrunta cu presiuni tot mai mari pentru consolidarea balanţei contabile, ca răspuns la rezultatele testelor de stres. Instituţia de credit este una dintre cele opt bănci europene pentru care a fost calculată o rată de adecvare a capitalului principal de 6%, minimul necesar pentru trecerea testelor.