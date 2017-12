Piraeus Bank, prejudiciată cu peste 500.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus, vineri, trimiterea în judecată a opt persoane care au creat unei bănci din Constanţa un prejudiciu de 524.399 de lei. Potrivit anchetatorilor, Mircea Spînu este cercetat pentru sãvârşirea a două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi pentru fals în înscrisuri sub semnatură privată, Radu Adrian Topor este cercetat pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în forma complicităţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals în forma complicităţii, Bogdan Sorin Spînu pentru înşelăciune în forma complicităţii si fals în înscrisuri sub semnatură privată, iar Andrei Florin Spînu, Eleonora Şerban, Mihaela Nechiforoae, Cristian Bildani şi Claudiu Florin Dumitraşcu sunt cercetaţi de oamenii legii pentru înşelăciune şi uz de fals. Potrivit anchetatorilor, Mircea Spînu şi Bogdan Sorin Spînu au preluat şi au înfiinţat mai multe societăţi comerciale. Cei doi au profitat de naivitatea unor persoane care se aflau în subordonarea lor profesională dar şi din afara societăţilor pe care le administrau şi i-au determinat pe aceştia sã accepte contractarea de credite bancare, sumele ridicate ajungând în buzunarul lor. Procurorii au stabilit că, în perioada martie - noiembrie 2006, Mircea Spînu şi Bogdan Sorin Spînu au indus în eroare sucursala Piraeus Bank din Constanţa, cu prilejul încheierii unor contracte de credit de nevoi personale. Cei doi împreună cu inculpaţii Andrei Florin Spînu, Eleonora Şerban, Mihaela Nechiforoae, Cristian Bildani şi Claudiu Florin Dumitraşcu, ajutaţi de Adrian Radu Topor, au prezentat adeverinţe falsificate în ceea ce priveşte vechimea în muncă şi veniturile obtinute, pentru a le fi acordate creditele. Pe parcursul audierilor, cei opt inculpaţi nu au recunoscut acuzaţiile aduse.