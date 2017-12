Piramida salariilor PDL

Promotori declaraţi ai tăierii „salariilor nesimţite”, care au ţipat cel mai tare că în România există salarii foarte mari şi discrepanţe enorme între salariile angajaţilor aceloraşi instituţii, pedeliştii se dovedesc a fi cei care, pe ascuns, susţin tocmai opusul. Şi asta în condiţiile în care Guvernul Boc a şters pe jos cu angajaţii din sistemul bugetar, acuzându-i că primesc salarii prea mari. Sub semnul solidarităţii, Boc a adus angajaţii din primării la sapă de lemn, în timp ce colegii lor care sunt funcţionari direct în slujba Guvernului nu numai că nu suferă, dar sfidează orice urmă de bun simţ. În timp ce alţi bugetari pierd indemnizaţii, ajutoare sau procente „generoase” din salarii, unii funcţionari de rang înalt din Ministerul Dezvoltării şi Turismului câştigă zeci de milioane de lei pe lună. Un exemplu este Mihaela Dincă, secretar general adjunct în Ministerul Dezvoltării şi Turismului, care, conform declaraţiei de avere, câştigă 56.882 de lei din funcţia de secretar general adjunct şi alţi 5.470 de lei din Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT). Mihaela Dincă a deţinut funcţia de director al Direcţiei Juridice, Resurse Umane şi Achiziţii Publice în cadrul Ministerului Turismului şi a devenit cunoscută în momentul în care s-a constituit comisia parlamentară de anchetă în cazul Elenei Udrea. Chemată la audieri, Dincă a intrat însă subit în concediu de odihnă şi a evitat cu eleganţă momentul dificil al anchetării modului în care Ministerul Turismului a manageriat contracte de publicitate prin atribuire directă. Astfel, surse din minister susţin că promovarea în actuala funcţie de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării este o dovadă de „recunoştinţă şi prietenie” oferită de Elena Udrea. Tot colegii de minister ai Mihaelei Dincă spun că aceasta nu ar avea experienţa necesară cerută de statutul funcţionarilor publici, dar nu încetează să se laude în instituţie cu faptul că Elena Udrea îi e mai mult decât datoare. În plus, se pare că ea şi-a adus şi soţul lângă ea. Corneliu Leonard Dincă a devenit de curând auditor energetic, iar în această calitate se găseşte exact sub mâna soţiei sale. Corneliu Leonard Dincă are un salariu anual de 11.123 de lei. Cele două exemple sunt o dovadă clară a sfidării bunului simţ. Cu cât angajaţii sunt mai aproape de vârful piramidei, mai aproape de Guvern, cu atât salariile celor ţinuţi sub aripa protectoare a unor miniştri cresc. La polul opus, funcţionari din primării, consilii judeţene se luptă cu realitatea crudă, în care sunt nevoiţi să plătească rate la bănci, să-şi întreţină familiile, să-şi întreţină copiii, să-i mai trimită şi la şcoală şi să le asigure condiţii minime de trai, cu salariul minim pe economie. „Legile se aplică în funcţie de regiuni şi interese. Nu se poate ca oamenii să fie trataţi diferit. Nu ne mai gândim la alţii, ci doar la noi. Nu mai avem forţă să ne revoltăm, ci doar cât să mai credem că justiţia îşi va face treaba. Am trăit 60 de ani într-o Românie pe care nu o mai recunosc ca fiind a mea. Vom cheltui până la ultimul leu pentru a lupta în instanţă pentru drepturile noastre“, a declarat revoltat liderul sindicaliştilor din Consiliul Judeţean Constanţa, George Târnăveanu, adăugând că Guvernul este pentru unii mumă, pentru alţii ciumă.