Piraţii IT au făcut daune de 195 milioane de dolari

Valoarea comercială a software-ului nelicenţiat instalat pe computerele personale din România a atins suma de 195 milioane de dolari în 2010, corespunzătoare unei rate a pirateriei de 64%. Datele sunt menţionate într-un studiu al Business Software Alliance pentru anul 2010, care evaluează situaţia pirateriei software în întreaga lume. \"Aceste cifre arată că, deşi am înregistrat o scădere a ratei pirateriei software în România, mai este mult de muncit în această direcţie. Cu cât vom reuşi să reducem rata pirateriei software, cu atât va fi mai bine pentru industrie şi economie în general\", a declarat Magda Popescu, avocat BSA într-un comunicat remis presei. Metodologia utilizată include 182 de tipuri de date măsurate pentru 116 ţări şi regiuni din întreaga lume. În plus, studiul din acest an include o nouă dimensiune: un sondaj de opinie printre utilizatorii de PC-uri, axat pe atitudinile şi comportamentele sociale legate de pirateria software, realizat de Ipsos Public Affairs. Sondajul de opinie global a reliefat interesul utilizatorilor pentru drepturile de proprietate intelectuală, 7 din 10 respondenţi susţinând necesitatea ca autorii să fie plătiţi pentru munca depusă, pentru facilitarea progresului tehnologic. În mod surprinzător, susţinerea drepturilor de proprietate intelectuală a fost mai puternică la nivelul pieţelor cu o rată ridicată a pirateriei. În plus, studiul arată că, la nivel global, utilizatorii sunt conştienţi de valoarea software-ului licenţiat, comparativ cu cel piratat, fiind recunoscut ca sigur şi de încredere. În schimb, mulţi utilizatori nu ştiu în ce măsură metode des întâlnite de achiziţie software, precum cumpărarea unui singur program licenţiat pentru mai multe calculatoare sau descărcarea unui program dintr-o reţea peer-to-peer, sunt legale sau ilegale.