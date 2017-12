Pirlo, în stilul lui Panenka

Mijlocaşul italian Andrea Pirlo a uimit pe toată lumea, printr-o execuţie gen “scăriţă” la loviturile de departajare contra Angliei. „Hart făcea nişte mişcări ciudate pe linia porţii şi când am văzut că îşi alege un colţ, am decis să dau scăriţă, iar totul a mers perfect. Execuţia mea a pus presiune pe englezi şi s-a simţit imediat, pentru că Young a ratat următoarea lovitură de departajare”, a povestit Pirlo, lăudat de colegul său, Danielle De Rossi: „Au trecut mulţi ani de când am văzut un penalty executat atât de frumos. Mi-a reamintit de execuţia lui Totti din meciul cu Olanda, din 2000”, a mărturisit mijlocaşul italian. Stilul “scăriţă” a fost folosit pentru prima oară de Antonin Panenka, în finala Campionatului European din 1976, când Cehoslovacia a devenit campioană europeană. Panenka a marcat golul victoriei la loviturile de departajare printr-o “scăriţă” de efect, uimind atunci pe toată lumea.