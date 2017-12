Piromanul care a incendiat uşa unui apartament, identificat

Poliţiştii constănţeni sunt pe urmele unui tânăr acuzat că, pentru a se răzbuna pe fosta iubită, a incendiat uşa apartamentului în care bănuia că ar locui cea care l-a trădat în dragoste. Autorităţile au intrat în alertă vinerea trecută, când, în jurul orei 18.00, o persoană a sunat la 112 şi a spus că a fost incendiată uşa unui apartament situat la parterul blocului DR38 de pe strada Soveja, din Constanţa. Până la sosirea pompierilor, doi vecini au avut prezenţă de spirit şi, cu ajutorul unor bidoane cu apă, au ţinut sub control flăcările care se extinseseră la lambriul din plastic de pe casa scării, existând pericolul să ajungă la contorul de gaze aflat la mică distanţă de uşă. Proprietarii apartamentului vizat de piroman nu se aflau acasă. „Ne întorceam de la piaţă, iar când am ajuns în faţa scării, vecinii mi-au spus că cineva mi-a dat foc la uşă. Nu mi-a venit să cred. Am intrat să văd cu ochii mei şi am găsit uşa arsă toată. A aruncat cu benzină şi i-a dat foc. Mi-am dat seama despre ce ar fi fost vorba când am observat că mai multe hârtii arse de pe palier erau, de fapt, poze în care apărea fiica unei vecine. Atunci am realizat că ţinta fusese, de fapt, apartamentul vecinei, care a avut mare noroc pentru că uşa ei este din lemn. Blocul are două intrări şi din cauza asta s-a produs confuzia. Cred că el ştia că uşa apartamentului fetei este cea din faţa uşii de la intrarea în scară. Ştia bine, numai că, aşa cum am zis, a intrat pe unde nu trebuie“, a povestit Constantin Bunda, păgubitul. Acesta a adăugat: „Am avut mare noroc nu că s-a întâmplat nimic cu conducta de gaz care trece pe deasupra uşii“.

ANCHETĂ Cazul a fost preluat de Secţia 2 Poliţie. Oamenii legii au luat fotografiile aruncate pe palier şi au demarat o anchetă pentru a da de urma presupusului iubit gelos. Mama tinerei pe care vroia să se răzbune piromanul le-a spus anchetatorilor că fiica ei, de 28 de ani, este plecată în Germania, unde ar fi cunoscut un român de etnie turcă. Părinţii fetei nu au fost de acord cu relaţia lor şi tânăra l-a părăsit, dar el nu a putut accepta situaţia. Mama tinerei a declarat că în permanenţă sunt ameninţaţi cu moartea de fostul iubit al fiicei sale. Oamenii legii l-au identificat pe suspect ca fiind Ghiunaidîm Musuret, de 24 de ani, din Constanţa. Potrivit unor surse, în zilele următoare acesta va fi citat pentru a se prezenta la sediul secţiei de Poliţie, pentru audieri. Dacă va fi găsit vinovat, fostul iubit riscă să fie cercetat penal pentru distrugere. Bilanţul răzbunării putea să fie, însă, mult mai grav. „Dacă se aprindea mai tare lambriul ăsta, muream cu toţii ca şobolanii în apartamente. Şi aşa, abia am reuşit să dormim din cauza fumului. Noroc cu cei doi vecini care au stins flăcările. Am înţeles că, din cauza fumului pe care l-au inhalat, s-au simţit foarte rău“, a povestit un locatar al blocului.