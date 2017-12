Pisici schilodite cu o puşcă cu aer comprimat

DISTRACŢIE SADICĂ. Un bărbat din Cumpăna este cercetat penal după ce a ales să se distreze în timpul liber în cel mai sadic mod cu putinţă. Înarmat cu o puşcă cu aer comprimat, bărbatul a tras timp de câteva luni bune în toate animalele care îi săreau în curte sau în păsările care treceau pe deasupra casei. Distracţia bărbatului a fost întreruptă de oamenii legii după ce o vecină căreia i-a schilodit pisicile l-a reclamat la poliţie. Lucrătorii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că, la începutul acestei săptămâni, au fost sesizaţi de către o persoană din localitatea Cumpăna care reclama că şi-a găsit una dintre pisici împuşcată în zona globului ocular, iar cealaltă, în zona gâtului. „Omoară tot ce mişcă! E o plăcere pentru el. Am văzut că are o puşcă cu aer comprimat pe care o lasă de obicei rezemată de casă. Până acum nu l-am reclamat la poliţie, am tot zis că putem să ne înţelegem cu vorbă bună că doar suntem vecini, dar nu ai cu cine. Soacra mea a vorbit cu el în fiecare zi să lase animalele în pace. Prima pisică şi-a pierdut un ochi, iar cea de-a doua avea o alică în apropierea gâtului. În urmă cu câteva luni am găsit în curte o pisică cu o gaură în gât, care zăcea într-o baltă de sânge. Am un copil de un an şi jumătate care se joacă prin curte şi nu vreau ca, din greşeală, să păţească ceva“, a declarat Nicoleta Grosu, vecina vânătorului de ocazie.

CERCETAT PENAL. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii l-au identificat pe autor în persoana lui Victor Ţiţei, de 59 de ani, din Constanţa, deţinător legal al unei puşti cu aer comprimat, deţinută în baza unui permis de armă. „S-a întâmplat! Nu am vrut. Pisicile veneau şi îmi furau mâncarea de pe masă. Ba chiar îşi făceau nevoile în grâul meu. Nu am mai rezistat şi am tras în ele. Îmi pare rău acum“, a declarat Victor Ţiţei, după ce a fost audiat de poliţişti. Arma şi muniţia aferentă, respectiv 45 diaboluri din plumb au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Totodată, bărbatului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă neletală din catagoria celor supuse autorizării, fără drept, conform art. 136 ind. 2 din Legea 295/2004 privind Regimul Armelor şi Muniţiilor. „A recunoscut că a împuşcat mai multe animale, în speţă pisici. Trage fără motiv şi în păsări. Din păcate, acest caz nu este unul singular. În ultimii ani am primit tot mai multe reclamaţii de acest fel. Este păcat că asemenea persoane îşi pot procura atât de uşor arme chiar şi neletale“, a declarat Zeadin Murat, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa.