Pisicile au propria clinică la Constanţa! My Cats, locul dedicat în totalitate felinelor!

Au trecut aproape zece ani de când sunt coleg de apartament cu Ubu şi Xena. El, un motan iubitor, dar cu o personalitate puternică, ea, o prinţesă preţioasă, care ne domină cu graţie. Îi privesc ca şi pe copiii mei şi sunt convins că şi voi, cei care aţi ales să vă completaţi viaţa având alături pisici sau câini, simţiţi la fel faţă de animalele voastre de companie. Una din marile temeri a fost însă mereu vizita la medicul veterinar. De ce? Pentru că a reprezentat mereu un stres pentru mine, dar mai ales pentru ei. O incursiune condimentată cu întâlnirile deloc plăcute cu mirosul de câini, lătrături, agitaţie. Aşa că am primit cu entuziasm vestea că la Constanţa se deschide prima clinică destinată în exclusivitate pisicilor. Începând de duminică, My Cats devine „grădiniţa” felinelor, prima de acest gen din România. Şi nu este doar o clinică medicală, este un fel de SPA al pisicilor, cu loc special de înfrumuseţare, cu hotel, cu cursuri de consiliere comportamentală pentru proprietarii de pisici.

Mai mult decât o clinică

Şi ca să văd cu ochii mei ce înseamnă conceptul My Cats, am făcut o scurtă vizită, un fel de preview, şi am stat de vorbă cu medicul veterinar Tache Epure, cel care a construit acest proiect inedit pentru România şi care, alături de o întreagă echipă, deschide uşa către o nouă lume pentru pisicile noastre. „Ideea este mai veche şi se aliniază la o nevoie deja materializată în ţările cu tradiţie în creşterea pisicilor. Acest concept de cat friendly clinic a apărut ca o cerere o pieţei. În SUA, pisicile au depăşit de ani buni numărul câinilor crescuţi ca animale de companie. S-a întâmplat şi în Marea Britanie, se va întâmpla şi în România. Totul urmează tendinţa societăţii. Pisica a devenit cel mai crescut animal de companie datorită structurii sociale. Oamenii care lucrează pleacă dimineaţa devreme, nu mai au timp să scoată câinele la plimbare şi se întorc seara târziu, când sunt foarte obosiţi. Pisica este mai comodă şi, oarecum, mai ieftin de întreţinut. Este mult mai uşor de ţinut în casă o pisică decât un câine. Şi dacă vrem să plecăm un weekend, putem să o lăsăm singură în casă, cu mâncare, apă şi nisip. Cat friendly înseamnă, textual, prietenos cu pisica, dar are un înţeles mult mai larg. Înseamnă catitudine, acea atitudine pe placul pisicii, care să nu o deranjeze nici pe ea, nici pe proprietar. Se observă din statistici că proprietarii de pisici sunt mult mai atenţi la nevoile acestora, depistează mai repede afecţiunile pisicilor, pentru că dorm cu ele în pat, stau tot timpul cu ele în casă. Bolile sunt depistate astfel în stadii precoce, oamenii nu mai aşteaptă semnele evidente. Oamenii care au pisici sunt mai atenţi la sfaturile medicului, mai dispuşi să aplice ce le spune specialistul şi atunci actul medical devine mai facil”, explică Tache Epure, el însuşi proprietar de pisici. La fel ca ale mele, British Shorthair.

O atitudine pe placul felinelor

Care este baza conceptului de la clinica My Cats? Atitudinea faţă de pisică. De la personal până la atmosfera din cabinet. Nu va mai fi acea vizita clasică la veterinar, când stăteai cu inima cât un purice. „Serviciile cele mai importante sunt legate de atitudinea faţă de pisică. O altfel de atitudine din partea întregului personal, care este antrenat să manipuleze pisica aşa cum trebuie. Este un loc unde nu intră câini, nu miroase a câine, vor fi răspândite mirosuri pe placul pisicilor şi mă refer la spray-urile răspândite pe piaţă, care vor fi tot timpul active. Va fi şi un hotel pentru pisici, ceea ce nu mai există în Constanţa şi, din câte ştiu eu, nici în ţară. Pensiunile, de obicei, sunt mixte, pentru câini şi pisici, ceea ce nu este în regulă. Şi un loc special pentru grooming, cu spălat, tuns, periat. Şi pisicilor mele le cade părul şi aş vrea să le spăl o dată pe lună, dar nu am unde. Vor fi locuri de cazare separate pentru pisicile bolnave, vom oferi informaţii stăpânilor de pisici”, dezvăluie Tache Epure.

Este un concept nou pentru România, unul care aduce o schimbare uriaşă în peisajul clinicilor veterinare, dar mai ales în viaţa de zi cu zi a proprietarilor de pisici. „Este un proiector inovator, care nu se adresează doar Constanţei, pentru că are facilităţi şi cunoştinţe pe care nu le găseşti în altă parte. Toată lumea spune că medicii veterinari fug de pisici pentru că sunt greu de consultat, iar stăpânii de pisici întotdeauna se simt ruda săracă în cabinet, pentru că sunt lăsaţi la urmă şi pisicile sunt speriate. Totul din cauza lipsei de informare despre cum trebuie să decurgă o vizită la medicul veterinar. Cercetările făcute în domeniu de către Societatea Internaţională de Medicină Felină, al cărei membru suntem şi noi, au dat nişte linii clare de urmat şi nişte ghiduri de respectat şi de medicii veterinari şi de către proprietarii de pisici. S-a constatat că numărul vizitelor la veterinar este de sub una pe an în cazul pisicilor în România, în timp ce la câini media este peste două pe an. Este clar, asta se întâmplă din cauza stresului pe care îl produce vizita asupra pisicii şi a proprietarului. Educând proprietarii şi oferindu-le această variantă, putem face mai mult pentru pisică”, adaugă Tache Epure.

Avocat pentru pisici

Ştiţi momentele alea când ne dorim să punem mai multe întrebări medicului veterinar şi nu prea are timp pentru noi, aşa că plecăm de la cabinet cu multe nelămuriri? La My Cats, momentele astea nu vor exista. De ce? Pentru că întreg conceptul gândit de Tache Epure mai vine cu o mare schimbare. Un program de consiliere comportamentală, care va fi mereu la dispoziţia noastră cu informaţii şi sfaturi. Un fel de avocat al pisicii, care vă va spune cum să le faceţi viaţa mai frumoasă. „Este mai mult mai mult decât o clinică, pentru că va creşte nivelul general de cunoştinţe al stăpânilor de pisici. Trebuie să ştim cum funcţionează pisica şi să ne creăm nişte aşteptări. De multe ori, se renunţă la pisici pentru că nu se ştie cum se întreţin şi nici la ce să ne aşteptăm de la ele. Că trebuie castrate din timp, dacă nu vrem să avem probleme cu mirosurile prin casă, că zgârie şi au nevoie de obiecte speciale pe care să-şi tocească unghiile. Sunt o groază de mituri pe care cei care trebuie să le demonteze nu o fac, iar aceste mituri de cele mai multe ori fac rău pisicii. Vom face o parte de consiliere cu stăpânii şi crescătorii pe parte comportamentală, va fi o persoană desemnată drept cat advocate, care să ţină partea pisicii. Chestia de comportament va fi un lucru nou, vom face legătura între mediul în care stă pisica şi bolile sale. Cercetarea a pus pe tapet că nu există nicio boală care să nu aibă la bază un stres major. Înţelegând pisica şi nevoile ei, înţelegem şi noi ce trebuie să-i asigurăm. Dacă facem asta, gradul de fericire va fi mult mai mare şi pentru noi, şi pentru pisică. Vom sfătui stăpânii cum să facă vizita la veterinar mai uşoară şi pentru ei, şi pentru pisică, oferindu-le materiale şi informaţii, începând de la cuşca de transport şi cum trebuie să se întoarcă pisica acasă după vizita la clinică.

No stress clinic

Cu experienţa celor peste două decenii de activitate, dar mai ales din postura proprietarului de pisici, Tache Epure mărturisteşte ce l-a determinat să lanseze acest proiect: „O fac ca şi cum aş face-o pentru mine. Este o misiune de suflet, în care investesc toată experienţa pe care am acumulat-o în cei 25 de ani de carieră. No stress clinic, acesta este conceptul. Şi eu cresc pisici şi nu vreau ca pisica să fie stresată de vizita la veterinar.

