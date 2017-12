Pistolar căutat de poliţişti

Poliţiştii constănţeni sunt pe urmele unui tânăr care, în urma unei şicanări în trafic, a tras mai multe focuri de armă asupra unui alt şofer. Incidentul a avut loc, ieri seară, în jurul orei 18.00, la sensul giratoriu de la ieşirea din Staţiunea Mamaia. „Colegul nostru i-a adus cu maşina pe muncitorii care lucrează în tura de noapte. Apoi a plecat şi, la sensul giratoriu, am văzut că a încetinit şi s-a luat la ceartă cu un alt şofer care rula în trafic. Nu ştiu de la ce a pornit totul însă, în momentul în care colegul nostru şi-a văzut de treabă şi a plecat cu maşina spre Constanţa, şoferul cu care se certase a scos o armă şi a tras spre el. Am fugit spre maşina agresorului însă, până să ajungem noi în intersecţie, el s-a urcat în maşină şi a demarat spre Năvodari. Era o maşină de culoare albă, un break, dar nu am putut să îmi dau seama ce marcă este“, a declarat Gheorghe Feraru, de 48 de ani, din Constanţa. În urma cercetărilor efectuate în zonă, poliţiştii au reuşit să ridice mai multe probe. „Au fost găsite şase tuburi de calibru 10mm. Provin de la o armă neletală cu gloanţe cu cauciuc. Urmează să efectuăm cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a efectuat focul de armă. Până în prezent nu a fost depusă nicio plângere în urma acestui eveniment“, a declarat adjunctul şefului Serviciului de Arme, Explozibili şi Substanţe Toxice (AEST) Constanţa, cms. şef Nicolae Barbu. Oamenii legii spun că a fost demarată o anchetă pentru identificarea tânărului care a folosit arma neletală.

Un incident asemănător s-a petrecut, săptămâna trecută, când,

în urma unei şicanări în trafic, şoferul unei Skode a scos pistolul cu bile de cauciuc şi a tras spre maşina rivalului său. „Pistolarul” a fost reţinut după trei zile pe aeroportul Henri Coandă, din Capitală, adus la Constanţa şi arestat.