Pitbull concertează în România

Cunoscutul rapper Pitbull, cunoscut pentru hituri ca „I Know You Want Me” şi „Hotel Room Service”, va concerta pentru prima dată în România, pe data de 3 iulie. Evenimentul va avea loc în Parcul Herastrău, la Le Gaga Terrace & Lounge. Solistul va cânta pentru publicul bucureştean cele mai cunoscute piese ale sale.

Armando Christian Perez, alias Pitbull, s-a născut pe data de 14 ianuarie 1981. A lansat primul album de studio, intitulat „M.I.A.M.I.” (prescurtare de la „Money Is A Major Issue”), în 2004. În 2006 a lansat discul „El Mariel”, urmat, un an mai târziu, de „The Boatlift”. În 2009 a lansat albumul „Rebelution”. Ulterior, a devenit unul dintre artiştii cu cele mai multe colaborări: Cypress Hill („Armada Latina”), Alexandra Burke, Jennifer Lopez („Fresh Out of the Oven”), Enrique Iglesias („I Like It”), Akon („Shut It Down”) şi Belinda („Egoista”).