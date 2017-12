Pitbull, preferat lui Will Smith

Rapperul american Pitbull a compus piesa ”Back in Time”, care a fost aleasă ca temă muzicală a comediei SF ”Men in Black III”. Pitbull a declarat că piesa este amuzantă, dar modernă şi va fi lansată ca single pe 6 mai. Este pentru prima dată când Will Smith nu a fost ales pentru a înregistra tema muzicală a unui film din franciza ”Men in Black / Bărbaţi în negru”. Acesta a compus piesa ”Men in Black” pentru primul film din serie, lansat în anul 1997 şi piesa ”Black Suits Comin\' (Nod Ya Head)” pentru al doilea film din serie, lansat în 2002. În a treia parte a seriei vor juca, printre alţii, Tommy Lee Jones, Josh Brolin şi Emma Thompson. Will Smith şi Tommy Lee Jones vor interpreta, din nou, rolurile agentului Jay şi agentului Kay iar actorul Josh Brolin a anunţat recent că s-a alăturat distribuţiei acestui film, urmând să interpreteze o versiune mai tânără a personajului jucat de Tommy Lee Jones. Filmul ”Men in Black 3 / Bărbaţi în negru 3” va fi regizat de Barry Sonnenfeld, pe baza unui scenariu scris de David Keopp şi va fi lansat de studiourile Sony Pictures pe data de 25 mai. Primele două filme din serie au avut încasări totale de 1,03 miliarde de dolari pe plan mondial.

Armando Christian Perez, care şi-a luat numele de scenă Pitbull, este un rapper american de origine cubaneză, care a devenit cunoscut pe plan internaţional graţiei piesei ”I Know You Want Me”, pe care a lansat-o în 2009.