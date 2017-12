Pitbull şi-a îndeplinit visul de a concerta la Casa Albă

Rapperul american de origine cubaneză Pitbull a susţinut, la Casa Albă din Washington, cu ocazia zilei naţionale a SUA, un concert dedicat militarilor americani şi familiilor lor. Acest concert special dedicat trupelor americane, pe care Pitbull l-a susţinut pe South Lawn din faţa Casei Albe, este rezultatul unui parteneriat între rapperul american şi United Service Organizations, fundaţie ce organizează programe de divertisment pentru forţele armate din SUA. Pitbull şi-a intitulat concertul True American Dream şi şi-a exprimat aprecierea faţă de preşedintele american, Barack Obama, pentru onoarea de a cânta la Casa Albă, având în vedere originea cubaneză a cântăreţului. ”Să cânt la Casa Albă a fost un vis devenit realitate, datorită trupelor şi familiei Obama. Nu este prea rău pentru un american cubanez din prima generaţie, aşa că vă mulţumesc tuturor”, a scris Pitbull, pe numele său adevărat Armando Christian Perez, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

Armando Christian Perez, care şi-a luat numele de scenă Pitbull, este un rapper american de origine cubaneză, care a devenit cunoscut pe plan internaţional datorită piesei ”I Know You Want Me”, pe care a lansat-o în anul 2009.