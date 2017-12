Pitbull, victima unei farse

Rapperul american Pitbull a fost nevoit să confirme că va susţine un concert într-un orăşel din Alaska, în urma unei farse a internauţilor americani, care au influenţat, prin voturile lor numeroase, rezultatul unui sondaj online ce făcea parte dintr-o campanie promoţională. Muzicianul i-a îndemnat pe fanii lui americani să voteze pe internet pentru a alege oraşul în care vor să îl vadă cântând şi a promis că va susţine un concert în magazinul Walmart din localitatea care va fi desemnată câştigătoare. Acest sondaj online făcea parte dintr-o campanie promoţională lansată de reţeaua de magazine Walmart. Sondajul a fost însă preluat pe site-ul de glume şi ştiri amuzante Somethingawful.com, iar cititorii site-ului erau îndemnaţi să voteze în număr cât mai mare, pentru a-l expedia astfel pe Pitbull în cel mai îndepărtat orăşel din America. Deşi totul a început ca o glumă, lucrurile au luat proporţii iar sondajul a fost apoi preluat pe Facebook şi Twitter, sub titlul ”Exile Pitbull”, în traducere, Exilaţi-l pe Pitbull. La finalul sondajului, Pitbull a aflat că va trebui să susţină un concert într-un magazin minuscul din orăşelul Kodiak din Alaska.

Rapperul nu s-a supărat şi a confirmat că va susţine acel concert. ”Sunt în plin turneu. Acum sunt la Madrid, unde am cântat la festivalul din seria Rock in Rio. Tocmai am aflat că există o campanie uriaşă şi am auzit că oraşul Kodiak din Alaska a primit cele mai multe voturi, după ce cineva a crezut că în acest fel îmi va juca o farsă. Însă totul e OK. Voi merge oriunde în lumea aceasta, pentru fanii mei şi vreau să mulţumesc companiei Walmart, pentru această oportunitate. Vreau să le invit să vină cu mine pe acele persoane care cred că e o glumă să mergi în oraşul Kodiak din Alaska. Acestea fiind zise, bucuraţi-vă de turneul meu mondial, urmăriţi-mă pe scenă şi veniţi cu mine la Kodiak”, a comentat Pitbull, pe numele său real Armando Christian Perez.