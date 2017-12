Piţurcă pleacă dacă nu se califică la turneul final

Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat că va părăsi banca tehnică a naţionalei României dacă nu îi va califica pe “tricolori” la turneul final al Campionatului Mondial din 2010. “Mi-am dorit să rămîn mai mult timp la echipa naţională atunci cînd mi-am negociat contractul, însă cei de la FRF au altă viziune şi văd că acum au ajuns la vorba mea. Poate vor să schimbe generaţiile cu o altă conducere tehnică. Eu am început reconstrucţia echipei naţionale de cînd am venit aici. Am adus mulţi jucători noi, unii s-au integrat, cu ei s-au obţinut rezultate. Degeaba spui că vrei reconstrucţie, dacă nu vrei să te califici în 2012 pentru a pregăti preliminariile din 2014. Cine îţi garantează că o poţi obţine?. Dacă nu voi reuşi calificarea, nu voi mai sta la naţională. Voi pleca!”

Tehnicianul român se confruntă cu mari probleme de efectiv înaintea dublei cu Serbia şi Austria, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010. După Dorin Goian şi Sorin Ghionea, ambii suspendaţi, “tricolorii” l-au pierdut şi pe căpitanul Cristian Chivu, absenţă care restrînge variantele pentru centrul apărării. Jucătorul lui Inter Milano a suferit o leziune recidivantă zonă teno-musculară muşchi aductor scurt drept, fapt care-l face indisponibil minim o lună. Nemulţumit că şi-a pierdut căpitanul, Piţurcă l-a atacat dur pe Jose Mourinho, pentru că l-a forţat pe Chivu în partida de duminică din Seria A, cu Fiorentina. “La Cristi mă tot gîndeam că o să avem probleme. Am sperat pînă în ultimul timp că o să fie apt. Din păcate, nu avem o arie de selecţie chiar atît de mare. Am mai trecut noi prin momente grele şi o să ne descurcăm şi acum. Mourinho i-a cerut în mod expres să joace. Atîta timp a fost absent şi nu putea să fie altul răspunsul decît să intre în teren. Din primul minut a simţit dureri. În momentul de faţă nu mai avem alţi jucători cu probleme grave, dar mai este pînă la meciul cu Serbia. Vom sta cu sufletul la gură”, a spus selecţionerul, care a promis însă că nu va pune un eventual eşec cu Serbia pe seama absenţei lui Chivu: “Dacă nu vom bate Serbia, nu voi folosi ca scuză absenţa lui Chivu. Am încredere că băieţii vor da totul pentru victorie”. Un alt jucător, Florentin Petre va absenta la cele două partide, după ce s-a ales de o leziune a ligamentelor încrucişate ale genunchiului.

În schimb, Maximilian Nicu a primit cetăţenia română, după ce decizia a fost publicată în monitorul oficial şi va putea fi folosit în cele două jocuri. “Sper ca Nicu să fie un cîştig pentru echipa naţională. Vreau ca deocamdată să-l integrez în mijlocul echipei naţionale. Să vedem cum va reacţiona, dar nu cred că vor fi probleme mari. Nu e cazul să-l privim ca pe un salvator al echipei naţionale. E o presiune mare pe el, însă voi şti cînd va fi momentul să-l folosesc şi sper să iau o decizie bună, pentru că vreau să joace cu determinare şi personalitate”, a spus Piţurcă.