Piţurcă riscă să fie demis

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a anunţat, ieri, la finalul Comitetului Executiv, că, în cazul în care selecţionerul Victor Piţurcă va intra la puşcărie pentru mărturie mincinoasă în “Cazul Valiza”, va fi demis şi se va căuta înlocuitor. Primul nume pe lista lui Sandu este Ladislau Boloni, despre care a spus în urma cu cîteva zile că l-ar vrea în fruntea echipei naţionale. “Victor Piţurcă este major, vaccinat şi îşi poate angaja un avocat bun care să-l reprezinte. Se va apela la tot felul de chichiţe judecătoreşti, însă, dacă Piţi nu va avea cîştig de cauză şi va fi închis, atunci va trebui să căutăm antrenor pentru echipa naţională, pentru că el nu poate pregăti naţionala din puşcărie. Daca va avea doar amendă penală, respectiv cazier, regulamentul FRF nu prevede că trebuie să încheiem colaborarea cu cineva care are astfel de probleme cu justiţia”, a spus preşedinte FRF. Totuşi, Sandu a susţinut că Piţurcă nu a fost implicat în “Cazul Valiza” şi a lăudat performanţele acestuia în 2008: “Piţurcă a fost în afară sarcinilor sale. A ajutat un prieten şi a semnat o scrisoare pentru vînzarea unui teren. Piţurcă are bani de avocaţi aşa că, îmi este foarte greu să vorbesc pe tema asta. Putem spune că am avut un an pozitiv. Oricum, România nu reprezintă o forţă majoră în fotbalul mondialul, nu are nici doi la sută din infrastructura ţărilor din Vest. Nu ne putem depăşi situaţia de ţară”.

Preşedintele FRF a făcut şi o scurtă analiză a “Cazului Valiza”, declarînd că, dacă instanţa supremă va da o hotărîre definitivă şi irevocabilă care îl va găsi pe Gigi Becali vinovat, cazul se va pune pe rol din nou în instanţele sportive. “Eu nu consider ce s-a întîmplat ca dare de mită, dar această practică nu este permisă de regulament. Aceste nereguli sînt sancţionate de regulament. Fotbalul are de pierdut în urma acestui scandal, dar să nu uităm că şi în Germania, Italia şi Polonia au fost astfel de probleme. Instanţele au toate prerogativele pentru a rezolva cazul. Eu nu sînt aşa de entuziasmat de acest scandal, iar cînd îi văd pe cei implicaţi că se mai şi pronunţă, nu ştiu ce să mai zic”, a spus Sandu.