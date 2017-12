Piţurcă se teme de accidentări

Selecţionerul Victor Piţurcă, împreună cu cei trei căpitani ai echipei naţionale, Mutu, Chivu şi Lobonţ, au susţinut, ieri, o conferinţă de presă, cu doar cîteva zile rămase pînă la ultimul test înainte de EURO 2008, partida cu reprezentativa Muntenegrului, programată sîmbătă, de la ora 20.45, pe Stadionul “Steaua” din Bucureşti. Selecţionerul a dezvăluit că jucătorii săi resimt oboseala sezonului recent încheiat, dar a adăugat că arta unui antrenor este să-şi facă jucătorii să fie în cea mai bună formă la ora meciurilor din Elveţia şi Austria. “Fiind la final de sezon, este normal să existe o oboseală fizică şi psihică în rîndul jucătorilor, dar am făcut un program astfel încît la turneul final să fie în cea mai bună formă. Aceasta ar trebui să fie arta unui antrenor, mai ales la un turneu final. Este şansa lor de a demonstra că au valoare. Şi au valoare, nu degeaba am obţinut în ultimul timp rezultate care au propulsat echipa României pe locul 12 în clasamentul FIFA”, a spus Piţurcă. Acesta a explicat şi ce măsuri a luat pentru a evita accidentările, după episoadele Ovidiu Petre şi Dani Coman. “Se poate întîmpla orice, emoţii vor fi tot timpul. S-o lase mai uşor nu se poate, aşa că le-am cerut să poarte apărători la antrenamente. Am avut probleme cu ei, că nu voiau, că nu pot face antrenament aşa, dar au putut. Am avut ghinionul să se accidenteze jucători din nimic, este numai ghinion. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice”, a declarat selecţionerul.

Venit după un sezon excelent în Serie A, Adrian Mutu a avertizat că italienii nu ne vor privi de sus. “Nimeni nu-şi permite să subestimeze vreo echipă, să ia pe cineva peste picior, este cea mai mare greşeală. Şi noi am jucat mai relaxaţi cu unele echipe mai slabe şi am avut probleme. Italienii sînt concentraţi, ne analizează şi îşi dau seama că nu am terminat grupa de calificare pe locul unu degeaba, nu eram primii dacă eram slabi. Cred că se tem de noi, ca şi de Franţa şi de oricare echipă”, a comentat Mutu.

”Tricolorii” nu joacă pentru bani

După ce mai mulţi oameni din fotbal au anunţat că vor premia echipa naţională în cazul unor performanţe la EURO 2008, Piţurcă a declarat că turneul final al Campionatului European este important pentru “tricolori” nu pentru bani, apreciind că aceştia vor veni din contractele ulterioare, în cazul obţinerii de performanţe. “Sînt oameni potenţi din fotbal care vin şi oferă diferite prime echipei naţionale pentru performanţă. Chiar dacă ne oferă, pentru noi turneul final este important nu pentru bani. Pentru că dacă vom înregistra performanţe, vor veni şi banii şi nu din ce ne oferă oamenii potenţi financiar, ci din ce va decurge din contracte. Le-am spus băieţilor că atunci cînd obţii performanţe, toţi ochii vor fi aţintiţi asupra lor şi contractele vor veni. Am dat exemplu cît cîştigă Chivu la Inter. De ce n-ar cîştiga şi Tamaş şi Goian, care sînt la fel de valoroşi şi pot ajunge la echipe mari”, a declarat Piţurcă. “La Euro jucăm pentru România, pentru echipa naţională”, l-a completat Chivu.