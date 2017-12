Pivniceru lasă Ministerul Justiţiei pentru CCR

Ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, pleacă la Curtea Constituţională a României (CCR), unde va fi judecător cu un mandat de nouă ani. Ieri, după ce a primit votul senatorilor, Pivniceru şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru. Experienţa profesională o recomandă pe “moldoveanca” Pivniceru pentru funcţia de judecător al CCR. Ea are două doctorate, a fost avocat şi magistrat la Tribunalul Iaşi şi la Curtea de Apel Iaşi, a fost judecător la Consiliul Superior al Magistraturii şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, profesor universitar şi tocmai şi-a încheiat mandatul de ministru al Justiţiei. Acum, cu Mona Pivniceru alături, Curtea Constituţională are şanse că îşi mai schimbe din imaginea de instituţie care a fost “mobilată” doar cu persoane docile Cotroceniului, care creau prevederi constituţionale, luau hotărâri de oportunitate sau trasau raporturi între instituţii fundamentale ale statului. Pivniceru s-a contrat de multe ori, de-a lungul timpului, cu Băsescu. Prin 2008, ea i-a trimis o scrisoare în care îi atrăgea atenţia că “şi-a abandonat misiunea constituţională” şi asta după ce Băsescu tocmai îi spusese: „Cum apăreţi la televizor, mă uit la dvs. ca la Dumnezeu!”. Dar Pivniceru nu s-a lăsat impresionată. Ea i-a cerut lui Băsescu să participe la o simulare de proces pentru a înţelege mai bine ce înseamnă să fii judecător, însă şeful statului i-a spus râzând amar: “V-aş condamna imediat, doamnă!”. Practic, în luna iunie a acestui an, la CCR se încheie mandatele a trei judecători: al Aspaziei Cojocaru, numită la propunerea Camera Deputaţilor, al lui Ion Predescu, desemnat la propunerea Senatului şi al lui Acsinte Gaspar, numit la propunerea Preşedinţiei. Locurile lor vor fi luate de Valer Dorneanu, validat, ieri de Camera Deputaţilor, de Mona Pivniceru, mandatată de Senat şi de Daniel Morar, propus de Băsescu.

AL DOILEA INTERIMAT După renunţarea la mandatul de demnitar al Monei Pivniceru, Victor Ponta a avut o discuţie cu preşedintele Traian Băsescu şi au convenit ca premierul să îşi asume interimar portofoliul de la Ministerul Justiţiei. Ponta a mai avut calitatea de ministru al Justiţiei în vara anului 2012, după plecarea lui Titus Corlăţean de la Justiţie la Ministerul de Externe. Premierul ar urma să încheie, ca ministru interimar al Justiţiei, procesul de desemnare a procurorului general al României şi procurorul-şef de la DNA. Potrivit legii, în maximum 45 de zile, prim-ministrul urmează să facă o nouă propunere pentru portofoliul Justiţiei. Potrivit algoritmului politic, portofoliul revine PNL. Cum începuseră să apară zvonuri privind o eventuală remaniere guvernamentală, Ponta a infirmat toate bârfele, spunând că nu are de când să facă nici măcar o rocadă a miniştrilor din Cabinetul său. În schimb, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat jurnaliştilor că, după modelul ministrului Pivniceru, şi Daniel Morar ar trebui să demisioneze de la şefia Parchetului, odată desemnat judecător la CCR, din funcţia de prim-procuror adjunct. Liderul PNL a apreciat că decizia Monei Pivniceru de a se retrage de la Justiţie arată \"o anumită viziune în ceea ce înseamnă ţinuta şi principiile acestor posturi\".