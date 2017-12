Placebo a revenit în România

Peste 7.000 de persoane au participat la concertul formaţiei Placebo, organizat duminică seară, la Romexpo Bucureşti. Formaţia britanică a urcat pe scenă înconjurată de efecte stroboscopice, iar solistul Brian Molko a informat publicul că va prezenta, de-a lungul concertului, piese extrase de pe cel mai recent album al trupei, intitulat „Battle for the Sun”, care a fost lansat chiar la începutul acestei luni. Prestaţia live a formaţiei Placebo a durat mai bine de o oră şi jumătate, iar piese ca „Ashtray Heart”, „Kitty Litter”, „Song to Say Goodbye”, „The Bitter End” sau „Taste in Men” au provocat publicului o stare de extaz.

La fel ca la precedentul concert, susţinut în 2006, la Arenele Romane, cel de duminică a fost asortat cu proiecţii video, care s-au derulat pe un ecran de leduri amplasat în spatele formaţiei. De această dată, însă, trupa s-a arătat mult mai apropiată de cei veniţi să o vadă. Pe lîngă bucuria că a avut parte de un public numeros şi entuziasmat, liderul trupei a precizat că a fost plăcut impresionat de faptul că i s-a permis să fumeze pe scenă, lucru total interzis în Marea Britanie.

Placebo s-a fondat în anul 1994, la Londra. Pînă în prezent, formaţia a lansat cinci albume de studio şi 27 de single-uri. A vîndut peste zece milioane de albume în întreaga lume, iar de-a lungul timpului, trupa a susţinut peste 900 de concerte, în 59 de ţări şi a fost „cap de afiş” la peste 50 de festivaluri din toată lumea.