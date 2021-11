Placebo in concert la Bucuresti in 2022

Renumita trupa britanicaPlaceborevine la Bucuresti pe 14 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Dupa showul sold out de la Arenele Romane de acum cativa ani este momentul sa ascultam o trupa emblematica a generatiei noastre pe o scena mai mare, la Romexpo. Biletele se pun in vanzare miercuri, pe 20 octombrie, la ora 10:30 iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird.



Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia.

Placebose numara printre unele dintre cele mai cunoscute formatii din Marea Britanie. Bazele acesteia au fost puse in 1994 de catre solistul si chitaristul Brian Molko si de bassistul Stefan Olsdal, artisti care activeaza in continuare alaturi de trupa. In cei aproape 30 decenii de activitate au lansat 7 albume de studio, toate ajungand in TOP 20 in Regatul Unit adunand peste 11 milioane de unitati vandute in intreaga lume.

Placebo a colaborat de-a lungul timpului cu artisti de talie mondiala precum David Bowie, Michael Stipe sau Justin Warfield.



Printre artistii care i-au influentat pe Placebo se numara David Bowie, Iggy Pop, Nirvana sau Depeche Mode. Muzica lor insa a dobandit o identitate proprie iar la randul sau a influentat artisti precum My Chemical Romance sau Panic! at the Disco.

Biletele se pun in vanzare in 3 categorii, Special K, in fata scenei, Meds in spatele acestea si apoi Bitter End si au urmatoarele preturi:



Earlybird: primele 200 de bilete din fiecare categorie



Special K - 289 lei

Meds - 229 lei

Bitter End - 139 lei



Presale:

Special K - 329 lei

Meds - 259 lei

Bitter End - 159 lei



La acces:

Special K - 350 lei

Meds - 290 lei

Bitter End - 180 lei



La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 12lei.

Se pun in vanzare doar 9.500 de bilete pentru acest show, 3.000 la categoriile Special K si Meds si 3500 la Bitter End.