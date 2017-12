Trupa britanică de rock alternativ Placebo revine în România, pe 6 august, cu un concert care va avea loc pe Stadionul „Iolanda Balaş Söter” din Capitală, după cum informează organizatorii evenimentului. Trupa a mai cântat la Bucureşti, în 2006.

Biletele achiziţionate în avans au preţuri de 145 de lei - sector Tribună, 125 de lei - sector Gazon A şi 95 de lei - sector Gazon B. Biletele sunt disponibile online, pe www.bilete.ro şi în oficiile Poştei Române semnalizate bilete.ro. La intrare, în ziua concertului, biletele vor avea următoarele preţuri: 190 de lei - Tribună, 160 de lei - Gazon A şi 125 de lei - Gazon B.

Placebo este una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ britanice, formată în 1994. Grupul revine în atenţia publicului cu primul concert după aproape un an de pauză. Cei 15 ani de activitate au consemnat şase albume, 11 milioane de albume vândute, succese, dar şi... despărţiri. În prezent, trupa este formată din Brian Molko - chitară/ voce, Stefan Olsdal - bas şi Steve Forrest - tobe.

Albumul de debut al trupei Placebo a fost înregistrat între 1995 şi 1996 şi a fost urmat de un turneu european alături de David Bowie. Al doilea album, „Without You I\'m Nothing”, lansat în 1998, include piesa cu acelaşi titlu pe care o cântă David Bowie şi single-ul „Pure Morning”, care este şi astăzi considerat unul dintre cele mai populare din repertoriul trupei. În decembrie 2009, Placebo a lansat un album live înregistrat la festivalul iTunes de la The Roundhouse, din oraşul britanic Camden. Cel de-al doilea DVD live al trupei, „We Come In Places”, înregistrat la Brixton Academy din Londra, a fost lansat în 2011.