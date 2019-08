Placido Domingo este acuzat de hărţuire sexuală de nouă persoane

Opt cântăreţe şi o dansatoare îl acuză pe Placido Domingo de hărţuire sexuală potrivit declaraţiilor oferite de victime pentru Associated Press.

Cântăreţul spaniol, cunoscut şi în calitate de dirijor şi director al Operei din Los Angeles i-ar fi hărţuit pe muzicieni timp de trei decenii, începând cu finalul anilor '80.

Placido Domingo, una dintre cele mai respectate personalităţi din lumea operei de azi, este acuzat că a încercat să oblige mai multe femei să întreţină relaţii sexuale oferindu-le contracte şi, uneori pedepsindu-le dacă îi refuzau avansurile.

Domingo, în vârstă de 78 de ani, are în palmares 150 de roluri interpretate în peste 4.000 de spectacole. Cei care îl acuză spun că ar exista şi o altă faţă a vedetei.

Una dintre femei spune că Domingo şi-a strecurat mâna sub fusta ei, iar alte trei persoane au afirmat că le-a sărutat cu forţa în culise, într-o cameră de hotel şi în timpul unei întâlniri la prânz.

”Un prânz de afaceri nu este o scenă", a spus una dintre cântăreţe. "Cineva care îţi reţine mâna în timpul unui dejun profesional este ciudat, la fel de ciudat ca atunci când îţi pune mâna pe genunchi. Mereu te atingea într-un fel oarecare şi mereu încerca să te sărute".

În afara celor nouă femei care îl acuză de hărţuire, alte şase persoane au confirmat faptul că avansurile făcute de Domingo le-au făcut să se simtă prost. Între acestea se numără şi o cântăreaţă care spune că a fost invitată de mai multe ori în oraş după ce a fost angajată să cânte cu el în anii '90.

Jurnaliştii afirmă că au mărturii de la peste 30 de muzicieni, dansatori, cântăreţi şi angajaţi din departamentele tehnice ca şi profesori de canto şi un administrator care arată că au fost martorii unor scene în care Domingo a făcut gesturi cu conotaţii sexuale şi a făcut avansuri tinerelor fără reţineri.

Domingo nu a răspuns amănuntelor formulate în acuzaţii dar a dat publicităţii o declaraţie prin care afirmă că "acuzaţiile acestor persoane anonime, întinse pe o perioadă de treizeci de ani sunt profund tulburătoare şi, în forma prezentată, inexacte”.

"Totuşi, este dureros să aud că am supărat pe cineva sau am provocat disconfort- indicerent cu cât timp în urmă, în ciuda celor mai bune intenţii din partea mea. Am crezut mereu că toate interacţiunile şi raporturile mele sunt binevenite şi consensuale. Cei care mă cunosc şi care au lucrat cu mine ştiu că nu sunt o persoană care să facă rău, să jignească sau să stânjenească pe cineva.

”Totuşi recunosc faptul că regulile şi standardele după care suntem judecaţi astăzi sunt foarte diferite de cele din trecut. Sunt binecuvântat şi privilegiat cu peste 50 de ani de carieră în operă şi voi păstra cel mai înalt nivel", a explicat Placido Domingo.

Şapte dintre cele nouă persoane care îl acuză spun că au sentimentul că le-au fost afectate carierele după ce au respins avansurile tenorului. Acestea afirmă că rolurile promise de Domingo nu le-au mai fost oferite şi chiar au schimbat companiile pentru care lucrau, şi niciodată nu au mai fost angajate să lucreze din nou cu Domingo.

Una dintre cele nouă femei care îl acuză pe Domingo a acceptat să îi fie făcut public numele. Este vorba despre Patricia Wulf, o mezzo-soprană care a cântat cu Domingo la Opera din Washington.

Niciuna dintre femei nu a putut oferi mesaje telefonice sau alte probe care să le susţină acuzaţiile dar poveştile lor au fost confirmate de apropiaţi.

Una dintre femei susţine că a întreţinut relaţii sexuale cu Domingo de două ori. Aceasta a povestit că atunci când Domingo a plecat pentru a susţine un spectacol i-a lăsat 10 dolari pe noptieră spunându-i ”Nu vreau să te simţi ca o prostituată dar nici nu vreau să plăteşti tu parcarea”.

Femeile spun că au fost avertizate de mai multe ori de colegi să nu rămână niciodată singure cu Domingo, nici măcar în lift şi, în cazul unui dejun să se întâlnească cu el numai în locuri publice şi să evite să bea alcool.

Cea mai mare parte a femeilor care îl acuză pe Domingo se aflau la începutul carierei în momentele pe care i le reproşează.

O altă mezzo-soprană, care avea 23 de ani şi cânta în corul Operei din Los Angeles afirmă că a fost selectată să îl sărute pe Domingo în 1988 într-o scenă dintr-un spectacol cu ”Povestirile lui Hoffman”. Cântăreaţa spune că a fost obligată să îşi şteargă saliva lui Domingo de pe obraz iar acesta i-a şoptit la ureche ”Îmi doresc să nu fi fost pe scenă”. Ea spune că ulterior cântăreţul a sunat-o de mai multe ori cu toate că nu i-a dat ea numărul de telefon. I-a spus că este talentată şi că vrea să o ajute.

Femeia povesteşte că timp de trei ani, Domingo a invitat-o acasă la el ca sub pretextul că vor exersa arii de operă şi îi atingea talia de câte ori se întâlneau în culise sau o săruta pe obraz în apropierea buzelor. Tenorul ar fi ştiut codurile de acces de la cabine şi ar fi intrat de multe ori neinvitat dându-i senzaţia că ar fi încercat să o surprindă dezbrăcată.

Domingo era deja celebru pentru spectacolele în care cântase alături de Jose Careras şi Luciano Pavarotti astfel că tânăra nu a vrut să-l jignească şi a preferat să îl evite. Cântăreţul nu a ţinut cont de ezitările acesteia şi şi-a reluat avansurile de fiecare dată când a revenit la Los Angeles.

Într-o noapte în care trebuia să îl întâlnească pe tenor la 11 noaptea a suferit un atac de panică şi nu a mai răspuns la telefon. Rezultatul a fost că a primit apeluri de la Domingo până la ora 3.30 dimineaţa.

O angajată a operei care a lucrat cu Domingo a povestit ziariştilor că l-a considerat mereu un domn respectos, dar a confirmat că a primit plângeri de la o dansatoare care a afirmat că a fost hărţuită de cântăreţ. Dansatoarea spune că Domingo a invitat-o în camera lui de hotel şi a început să o sărute şi să o îmbrăţişeze. Când i-a respins avansurile, cântăreţul a condus-o la lift şi s-a întors în camera lui. Femeia povesteşte că s-a prăbuşit pe podea imediat ce s-au închis uşile liftului. După incident nu a mai lucrat cu Domingo pentru ani buni. ”Ce a făcut el e greşit. Şi-a folosit puterea ca să urmărească femei, a pus femeile în poziţii de vulnerabilitate. Sunt oameni care au părăsit domeniul sau pur şi simpu au fost anulaţi doar pentru că nu au făcut cum a zis el”, arată dansatoarea pentru Asocciated Press.