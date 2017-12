Plafon pentru „Prima Casă”

Programul „Prima Casă” va avea alocat, în acest an, un plafon total de garantare de 700 milioane de euro, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu. Anul trecut, limita plafonului de garantare a fost de un miliard euro. Programul „Prima Casă”, prin care statul garantează creditele imobiliare contractate de persoanele fizice, a fost introdus de Guvern la mijlocul anului 2009. Prin acest program, persoanele pot contracta credite cu un avans de 3.000 de euro pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro, cu o rată a dobânzii EURIBOR (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (rata dobânzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) la 3 luni plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.