Plafonați dobânda? Înăsprim creditarea!

Felul în care se dialoghează pe tema plafonării dobânzilor nu este unul bun, iar bancherii se aşteaptă să fie ascultaţi pentru a putea explica impactul măsurii, mai ales efectul de runda a doua în care creditul nu va mai fi tot atât de accesibil, a afirmat, joi, preşedinte executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu - „Se vorbeşte prea mult de impactul de runda întâi. Adică impactul aşteptat imediat, cel pe care îl percepe populaţia. Am avea credite mai ieftine. Acesta este percepţia. Iar impactul de runda a doua, cel care de obicei nu se transmite, este datoria noastră să îl spunem - poţi să te bucuri că ţi se promite un credit mai ieftin, în runda a doua trebuie să te gândeşti dacă poţi să-l mai iei“. Prin limitarea dobânzilor, băncile ar putea lua decizia de a limita riscurile la care se expun şi, în acest fel, ar putea deveni mai exigente în privinţa clientelei. De asemenea, Dănescu a declarat că România are cel mai mic grad de intermediere financiară din Europa, respectiv nivelul creditului neguvernamental raportat la produsul intern brut, anul trecut fiind de 29%, iar anul acesta vorbim de 27%. La nivel european el este de peste 100%. Marți, comisiile de buget, economică şi juridică au acordat raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifică OG 13/2011, astfel încât dobânda pentru creditele ipotecare nu va depăşi de 2,5 ori dobânda de referinţă a BNR - „Astăzi, când dobânda BNR este de 2,25%, dobânda maximă care poate fi percepută pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%“. Inițiatorul legii, senatorul liberal Daniel Zamfir, spune că sunt foarte multe ţări din Europa care practică o limitare a dobânzilor - „Am stabilit foarte clar ca DAE să nu depăşească respectivele plafoane. Am decis să introducem acest amendament şi să plafonăm DAE pentru că, de cele mai multe ori, chiar dacă am fi plafonat dobânda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a speţelor bancare, comisioane şi aşa mai departe, care să fi ridicat DAE. Pe noi ne interesează ca cetăţenii români să ştie foarte clar cât vor plăti“.