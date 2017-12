„Plagiatul” lui Ponta, diversiune dinspre Cotroceni?

RĂZBOI Războiul dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta privind prezenţa la şedinţa Consiliului European este dus, mai nou, şi pe alte fronturi. Surprinzător sau nu, în toate „bătăliile” în care a fost implicat preşedintele Băsescu au apărut, la un moment dat, diverse informaţii contradictorii despre adversarii acestuia, menite a le ştirbi din imagine. Nu face excepţie nici momentul actual când, aflat în luptă directă cu şeful statului pe scaunul Consiliului European, Victor Ponta a fost târât într-un scandal de plagiat. Revista Nature susţine că a accesat documente, prezentate de o persoană anonimă, indicând faptul că mai mult de jumătate din teza de doctorat a premierului Victor Ponta privind Curtea Penală Internaţională ar conţine texte copiate. „Premierul Victor Ponta a fost acuzat că a copiat largi secţiuni ale tezei de doctorat în drept din 2003, fără a cita sursele bibliografice corespunzătoare”, scrie revista Nature. Numai că materialul publicat de revista Nature nu este însoţit de dovezi privind acuzaţia de plagiat. Interesant este că preşedintele Traian Băsescu a făcut referiri ironice, în câteva rânduri, săptămâna trecută, în legătură cu calitatea de doctor în drept a premierului: „Când eşti doctor în drept, eşti tare. Dottore!”.

GATA SĂ RĂSPUNDĂ Întrebat dacă scandalul de plagiat în care este implicat a fost regizat de la Cotroceni, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că „şi ultimul copil îşi dă seama” cine îi spunea „dottore”. Ponta a adăugat că „unii dintre cei care au fost pe la Institutul Cultural Român (ICR)” se ocupă acum de atacurile împotriva sa. În plus, premierul l-a acuzat pe preşedintele Băsescu de faptul că încearcă să îl şantajeze prin acuzaţiile legate de plagierea tezei sale de doctorat, în legătură cu participarea la Consiliul European, el subliniind că nu va ceda la acest gen de atacuri. În plus, Ponta l-a mai indicat ieri pe consilierul prezidenţial Daniel Funeriu, acuzându-l că a mers la Munchen, unde s-ar fi întâlnit cu reprezentantul revistei Nature, căruia i-ar fi transmis, în calitate de „sursă anonimă”, acuzaţiile de plagiat la adresa sa. Întrebat de unde ştie de deplasarea lui Funeriu la Munchen, Ponta a răspuns: „De unde are şi Traian Băsescu informaţii despre mine”. În fine, şeful Guvernului a mai spus că va renunţa la titlul de doctor dacă se va stabili, de către comisia de specialitate de la Ministerul Educaţiei, că a greşit trecând la sfârşitul tezei de doctorat autorii din care a citat la bibliografie, şi nu în subsolul paginii.

REACŢII Imediat după apariţia acestor acuze de plagiat au apărut şi reacţiile. Ministrul Afacerilor Externe, Andrei Marga, fost rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, a declarat că acuzaţia de plagiat privind lucrarea de doctorat a premierului Ponta „nu are niciun fundament”, adăugând că în lucrările „foştilor miniştri şi altor prim-miniştri” s-ar găsi plagiate. În plus, liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, susţine că scandalul de plagiat în care este implicat premierul Ponta are ca scop distragerea atenţiei de la situaţia din PDL. „Este starea asta critică din PDL şi cineva de pe la Cotroceni îşi imaginează că, dacă ar crea acest scandal, ar abate atenţia opiniei publice de la ceea ce se întâmplă în PDL, cu preşedintele Băsescu, probabil, scăderea în popularitate”, a spus Haşotti. Liderul PSD Adrian Năstase susţine, comentând acuzaţiile de plagiat la adresa premierului Ponta, că se aştepta şi ca, în disperarea lui, Traian Băsescu să recurgă la orice pentru a încerca să acopere scandalul falimentului PDL la recentele alegeri. În fine, preşedintele PC, Daniel Constantin, a spus că scandalul de plagiat în care este implicat Victor Ponta reprezintă „faza unui război între cele două palate, care naşte tot felul de acuzaţii”, menţionând că premierul „a reacţionat foarte bine şi a demontat toate acuzaţiile.