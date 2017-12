Plajă curăţată de scoicile în care s-au tăiat mai mulţi copii

Angajaţii Direcţiei Apelor Dobrogea-Litoral (DADL) au curăţat, în cursul nopţii de miercuri spre joi, o plajă din staţiunea Eforie Sud, după ce, la sediul instituţiei, au fost primite sesizări că mai mulţi copii s-au tăiat în scoici. Potrivit purtătorului de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, reprezentanţii instituţiei au fost sesizaţi, miercuri, că mai mulţi copii de la un club sportiv, care se antrenau pe plaja din Eforie Sud, s-au tăiat la tălpi. „O echipă a Direcţiei s-a deplasat la faţa locului şi a constatat că era vorba despre un copil care avea răni provocate de scoici în talpă. La faţa locului nu au fost găsite cioburi, cuie sau alte obiecte care ar fi putut provoca rănile“, a precizat Anton. În urma acestei sesizări, DADL a intervenit, în cursul nopţii de miercuri spre joi, efectuînd lucrări de curăţare a plajei din Eforie Sud. Astfel, s-au folosit 75 de tone de nisip şi au fost făcute lucrări de concasare a materialului depus, lucrări de discuire şi lucrări de ecologizare a plajei. De asemenea, a fost curăţat ţărmul mării, fiind adunată o cantitate de 60 de tone de alge. „Menţionăm că în perioada martie - aprilie au mai fost efectuate lucrări de înnisipare în Eforie Sud, în vederea reabilitării suprafeţelor deficitare dar, avînd în vedere configuraţia liniei ţărmului şi prezenţa golfurilor, fenomenul de eroziune conduce, sub acţiunea valurilor în perioadele de furtună, la diminuarea stratului de nisip“, a precizat purtătorul de cuvînt al DADL. Cătălin Anton a mai declarat că, deocamdată, pentru că în această perioadă are loc acţiunea de închiriere a plajelor de către operatori, nu se ştie dacă acea porţiune de plajă are sau nu un operator. „Dacă se va dovedi că plaja respectivă are deja un operator, vom aplica o amendă cuprinsă între 5.000 şi 20.000 de lei“, a mai afirmat Anton. Purtătorul de cuvînt al DADL a adăugat că DADL a aplicat şi primele sancţiuni pentru cei care intră cu maşinile pe plajă. Astfel, ieri a fost organizată o acţiune de verificare a modului în care se respectă interdicţia de a intra cu autoturismele pe plajă. Acţiunea s-a desfăţurat pe plaja din Năvodari. În urma controlului, inspectorii DADL au aplicat trei sancţiuni în valoare totală de 60.000 de lei unor persoane fizice, domiciliate în Constanţa.