Plajă, proprietăţi private şi hoteluri, sub ape

PRIMĂRIA, ÎN STAND-BY Autorităţile din Eforie sunt în alertă după ce vântul puternic ajuns la 70 - 80km/h a format pe mare valuri înalte de câţiva metri care au acoperit plaja dintre cele două staţiuni, inundând porţiunea cuprinsă între piciorul podului de la ieşirea din Eforie Nord până la Complexul Taberei Internaţionale din Eforie Sud. Valurile au fost atât de mari încât au aruncat apă pe drumul naţional, îngreunând circulaţia. Mulţi şoferi s-au oprit din drum să observe fenomenul şi să fotografieze marea învolburată. Din nefericire, în zona inundată sunt proprietăţi private locuite. Oamenii au fost nevoiţi să folosească cizme înalte de cauciuc pentru a putea intra în perimetrul casei. Însă nu prea mulţi s-au încumetat să iasă din case pe vremea asta crâncenă. În zona inundată mai sunt şi hoteluri care funcţionează doar în perioada sezonului estival, apartamente pentru închiriat sau de vânzare, spaţii dezafectate precum şi şantiere cu lucrări în plină derulare, dar oprite în perioada sezonului rece.

FENOMEN RAR La faţa locului au fost şi reprezentanţii Primăriei Eforie, care spun că de 30 - 35 de ani nu s-a mai văzut un astfel de fenomen în Eforie. Specialiştii administraţiei locale spun că motivul care stă la baza inundaţiilor în porţiunea respectivă îl reprezintă fenomenul de înaintare a mării şi eroziunea plajei. „Au mai fost inundaţii în zona dintre Eforie Nord şi Eforie Sud, dar nu la asemenea scară. Dacă nu se realizau lucrări de înălţare a Drumului Naţional 39 care face legătura dintre Eforie şi Mangalia ar fi fost inundată şi şoseaua. În urmă cu trei ani s-au derulat lucrări de înălţare a drumului naţional cu aprox. un metru. Problema este că vor fi infiltraţii în structura de rezistenţă a drumului naţional, iar efectele vor fi vizibile peste câţiva ani”, a declarat inspectorul din cadrul Primăriei Eforie, Fedin Nasipali, care a fost la faţa locului să evalueze situaţia. Sub apă se află şi staţia de pompare a apei care alimentează Eforie şi Techirghiol. Reprezentanţii Primăriei spun că au anunţat SC RAJA SA. Staţia de pompare din zonă este funcţională, dar problema este capacitatea de pompare care este mult depăşită. Tot sub apă se află şi Portul Turistic situat în zona Belona în Eforie Nord, unde Primăria organizează an de an Regata Eforie.