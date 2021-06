Plaja realizată prin procesul de înnisipare va fi recepţionată la jumătatea sezonului turistic estival

Recepţia plajei care s-a realizat prin procesul de înnisipare (Lotul 2 - Mamaia, n.r.) va avea loc la jumătatea sezonului turistic estival, a anunţat, joi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, într-o conferinţă de presă organizată cu ocazia unei vizite efectuată în judeţul Constanţa.



"am avut discuţii despre plaja care s-a realizat prin acest proces de înnisipare. Am discutat inclusiv despre modul în care plaja va fi administrată în sezonul 2021. Este o lucrare nefinalizată. Din punct de vedere juridic recepţia nu a avut încă loc. Vom ajunge la faza de recepţie unde în mijlocul sezonului turistic, lucru care necesită o atitudine constructivă din partea tuturor factorilor implicaţi, atât din partea companiei care are alocată această investiţie, cât şi din partea ABADL (Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, n.r.), ministerului, "Apele Române", Primărie, Consiliul Judeţean şi Prefectură.

În această perioadă, administrarea plajei se face de către constructor, până la recepţie, de "Apele Române", ABADL, după recepţie. Cred că este o ocazie unică şi pentru minister, şi pentru "Apele Române", dar mai ales pentru autorităţile locale din Constanţa să fie un nou început pentru tot ce înseamnă turism la Marea Neagră şi să reuşim să deschidem o altă etapă de dezvoltare turistică în Constanţa. Pentru acest lucru, după finalizarea lucrărilor, recepţia şi intabularea noii porţiuni de plajă, Ministerul Mediului împreună cu "Apele Române" vom lansa un concurs internaţional de soluţii de urbanism şi arhitectură pentru amenajarea acestei porţiuni. Va fi nevoie de un nou Plan Urbanistic Zonal pentru amenajarea acestei suprafeţe imense", a spus demnitarul.