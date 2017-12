Plaje spulberate de furtună

În Mamaia, ploaia de sîmbătă după-amiază a bulversat activitatea agenţilor economici şi a speriat turiştii, care s-au refugiat în camerele de hotel. “Au fost inundate doar cîteva terase din sudul staţiunii, dar angajaţii au reuşit să se mobilizeze pentru a scoate apa, fapt pentru care nu a mai fost nevoie de intervenţia Pompierilor. Din datele pe care le avem, niciun hotel nu a fost afectat de ploi şi nici nu au fost smulşi arbori din rădăcini, aşa cum s-a întîmplat în alte situaţii de acest gen“, a declarat şeful Poliţiei Mamaia, subcomisarul Dragoş Martinescu. El a adăugat că linia telefonică a Poliţiei Mamaia a fost paralizată, defecţiunea urmînd să fie remediată abia astăzi. “Ne descurcăm cu linia internă şi cu telefoanele mobile“, a spus şeful Poliţiei Mamaia. O cantitate însemnată de apă s-a strîns în parcări, unde, din cauza faptului că nu există guri de canalizare, nivelul apei s-a menţinut ridicat şi ieri. Dacă ploaia torenţială nu a generat evenimente majore în Mamaia, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre vîntul puternic iscat în cursul nopţii de sîmbătă spre duminică şi care a continuat ieri în rafale. Valurile furioase au acaparat suprafeţe mari din ţărm, pe unele porţiuni de plajă marea înaintînd apox. un metru. “Plaja era destul de îngustă aici şi înainte de furtună, dar acum abia dacă au mai rămas cinci-şase metri de nipis neatins de valuri. Cu aşa valuri, eroziunea ţărmurilor va fi mai avansată decît prevedeau specialiştii“, a spus Teodora Vasile, o turistă aflată pe plajă, în nordul staţiunii. Cei mai speriaţi de intensitatea vîntului şi de furia valurilor au fost proprietarii bărcuţelor de agrement care au declarat că stăpînesc cu greu ambarcaţiunile care se pot lovi în orice moment de stabilopozii în apropierea cărora sînt ancorate. “Ieri am avut noroc că furtuna nu s-a stîrnit din senin şi că am avut timp să ne retragem. Dacă ne prindea în larg cu turiştii, nu ştiu ce am fi făcut. Acum stăm să le păzim pentru că ne este frică să nu se rupă parîmele din cauza valurilor“, a spus Ioan Chirilov, proprietarul unei bărcuţe de agrement. “Eram pe plajă cînd a început furtuna. Noroc că era hotelul aproape şi nu am mers prea mult prin ploaie. Ne era frică să nu plouă cu gheaţă şi să nu cadă copacii. Vîntul a reuşit să rupă mai multe panouri publicitare şi să răstoarne umbrelele de pe plajă“, a povestit Tudor Vasiliu, un turist din Bucureşti venit pentru week-end la Mamaia. Tot din cauza vîntului puternic au fost oprite şi telegondolele, acestea urmînd să fie repuse în circuit în momentul în care viteza vîntului va scădea sub 12 m/s.

Pe plajele de la Mangalia, Saturn, Venus şi Olimp s-au creat cratere pe aprox. 50% din suprafaţa nisipului. La Venus, 5.000 mc de nisip adus pentru înnisipare artificială au dispărut pur şi simplu, în prezent, zona respectivă fiind împrejmuită cu bandă galbenă şi închisă turiştilor. De asemenea, s-au înregistrat alunecări de teren de pe taluzul din zona restaurantului Calipso, din Venus, iar în staţiunea Neptun, toate coşurile şi umbrelele de pe plajă au fost răsturnate de vîntul puternic, iar bannerele de pe plajă şi de la terase au fost rupte. După furtuna de sîmbătă, cea mai afectată este zona Saturn, unde, conform specialiştilor, vor fi necesare aprox. 10 zile pentru reabilitarea plajei, în celelalte trei staţiuni, Mangalia, Venus şi Olimp, fiind suficiente trei sau patru zile de lucrări pentru reabilitare. Valurile puternice au fost cît pe ce să curme viaţa a doi tineri din Cluj, Ionuţ Vaida şi prietena lui, care, sîmbătă, au fost salvaţi în ultimul moment de salvamarii din Venus. Deşi se află în grevă, aceştia au sărit în ajutorul celor doi tineri, aflaţi la aprox. două mile marine în larg, cu ajutorul unor sky jeturi. Ieri, din cauza valurilor foarte mari, alte nouă persoane au fost pe cale să se înece în zona Jupiter-Olimp, însă salvamarii au intervenit la timp. Din fericire, nu a fost înregistrat niciun deces, chiar dacă a fost nevoie de resuscitarea a două persoane.

Eforie Sud şi Nod s-au ales, după ploaia de sîmbătă, cu şase case inundate, potrivit afirmaţiilor primarului Ovidiu Brăiloiu. El a declarat că desi cîteva canalizari au fost înfundate cu gunoaie, apa nu a atins un nivel ridicat pe strazi, ca urmare a interventiei prompte a populatiei si a pompierilor. Potrivit primarului, apa a pătruns în cele şase case din Eforie Nord din cauza structurii necorespunzătoare a clădirilor.

La Vama Veche, doi tineri brasoveni, ambii în vîrsta de 21 ani, au fost în pericol de a-şi pierde viaţa. Sîmbata dupa amiaza cei doi s-au suit pe o saltea pneumatica si si-au început calatoria pe mare, curentii îndepartîndu-i destul de mult de tarm. În jurul orei 17.00, tineri au fost surprinsi pe mare de furtuna care a facut ravagii în tot judetul. Brasovenii au încercat din rasputeri sa ajunga la mal însa, rafalele puternice de vînt si curentii marini duceau salteaua tot mai în larg. Spre norocul lor, brasovenii au fost observati de tinerii aflati pe plajă şi care au apelat numarul de urgenta 112. Pentru salvarea celor doua persoane au intervenit politistii de frontiera de la Grupul de Nave Mangalia. Acestia s-au deplasat la locul incidentului cu doua salupe, Rodman 3006 si Rib 4023. Oamenii legii au reusit sa îi salveze pe brasoveni, de pe salteaua care ajunsese la aproape jumatate de kilometru în larg. Cei doi turisti nu au avut nevoie de îngrijiri medicale si le-au spus politistilor de frontiera ca intrasera în panica si începusera sa creada ca nu va mai veni nimeni sa îi salveze.

Costineştiul a fost afectat din nou de precipitaţii, din fericire, de această dată, fără să se înregistreze pagube materiale importante. Furtuna a dărîmat cîţiva copaci, iar pe faleză nu se putea circula decît pe parapeţi, aceasta fiind, de altfel, singura modalitate de deplasare. Unii localnici care, în toamnă, au fost afectaţi de inundaţii, au fost loviţi din nou de ape, numai că ploaia nu a avut efect devastator asupra locuinţelor. Apa şi mîlul au pătruns într-o casă de pe strada Schitului, care abia fusese ridicată pe locul alteia, luată de ape anul trecut.