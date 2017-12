Plajele, administrate de hotelieri şi autorităţi locale

Plajele vor fi administrate de hotelieri şi autorităţi locale în baza unor contracte de asociere încheiate cu Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), potrivit unor modificări legislative promovate pentru eliminarea intermediarilor dintre stat şi proprietarii unităţilor de cazare. Guvernul a aprobat, ieri, o ordonanţă de urgenţă iniţiată de Ministerul Mediului şi Ministerul Turismului pentru modificarea reglementărilor privind utilizarea plajelor şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. „Avînd în vedere că se apropie deschiderea oficială a sezonului estival, era nevoie să schimbăm legislaţia, în sensul utilizării performante a plajelor în scop turistic. Vom reuşi, în acest fel, eliminarea intermediarilor care existau între stat şi deţinătorii de structuri de primire turistică în administrarea plajelor“, se arată într-un comunicat al ministrului Turismului, Elena Udrea. Conform noului act normativ, utilizarea plajelor în scop turistic va fi realizată în baza unui contract de asociere între hotelieri şi autorităţi locale cu titularul dreptului de administrare, ANAR, prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, pe perioada unui sezon estival. Contractele de asociere pot fi încheiate de operatorii economici care administrează structuri de primire turistice, proprietarii sau administratorii de ansambluri rezidenţiale, firmele care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi sportive. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat că ordonanţa aprobată ieri este probabil cadoul de Paşte făcut de Guvern hotelierilor de pe litoral. „Nu putem decît să ne bucurăm pentru adoptarea acestei ordonanţe. Aşteptăm acum să vedem cît de repede se mişcă autorităţile locale în ceea ce priveşte contractele de asociere, pentru a intra cît mai repede în posesia plajelor, pentru a le pregăti pentru sezonul estival 2009“, a precizat Bucovală. Directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, Laurenţiu Marin, consideră că prin adoptarea acestei ordonanţe s-a rezolvat o problemă prea mult dezbătută. „Ne bucurăm că, în sfîrşit, situaţia plajelor începe să se reglementeze. Acum aşteptăm să vedem forma finală în care Guvernul a adoptat această ordonanţă“, a afirmat Marin.

Primarii salută decizia Guvernului

Autorităţile administraţiei publice din localităţile riverane Mării Negre se pot asocia cu Administraţia Naţională Apele Române pentru maximum 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic, situate pe raza lor administrativ teritorială. Încheierea contractelor se va face în funcţie de o serie de criterii cumulative, respectiv clasificarea structurii de primire turistice (de la cinci, la două stele), situarea faţă de plajă şi numărul de locuri de cazare. Criteriile minime pentru utilizarea plajelor în scop turistic vor fi stabilite prin ordin al ministrului Turismului. Lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor vor fi realizate de Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral (DADL). Lucrările vor fi finanţate atît din bugetul propriu al ANAR, cît şi din veniturile obţinute de la utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică, proporţional cu suprafaţa utilizată. Motivele care au stat la baza acestui act normativ au fost anumite disfuncţionalităţi constatate cu privire la punerea în valoare a potenţialului turistic natural al plajelor, în condiţiile în care aceste zone erau administrate de entităţi care nu aveau ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi turistice. De asemenea, închirierea plajelor către operatori privaţi care nu prestau servicii turistice a condus la imposibilitatea operatorilor de turism de a oferi servicii turistice integrate celor care vizitau litoralul românesc al Mării Negre. După cum bine se ştie, parlamentarii constănţeni Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au iniţiat în legislatura trecută un proiect de lege prin care plajele să treacă din domeniul public al statului şi administrarea DADL, în domeniul public al autorităţilor locale şi administrarea consiliilor locale sau a Consiliului Judeţean, după caz. Proiectul de lege a trecut de votul parlamentarilor, dar a fost reîntors în Parlament de către preşedintele României, Traian Băsescu. Senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre consideră că ordonanţa aprobată ieri de Guvern este un prim pas spre normalitate. „Cred că este o ordonanţă bună pe fond. În ceea ce priveşte legea pe care am iniţiat-o privind trecerea definitivă a plajelor la autorităţile locale, voi continua să o susţin. Vreau să fiu consecvent şi am demonstrat cu exemple de la nivelul UE că administrarea plajelor de către autorităţile locale este cea mai bună soluţie“, a declarat Alexandru Mazăre. Imediat după aprobarea ordonanţei de urgenţă privind trecerea plajelor la autorităţile locale, primarii din Eforie şi Mangalia au reacţionat. „Este foarte bine că s-a aprobat ordonanţa pe care noi, ca autorităţi, o aşteptam de ceva timp. Cred că intrăm într-o stare de normalitate, însă trebuie să vedem ce se va întîmpla cu contractele deja semnate. Sper să avem timp, pentru că ordonanţa a fost aprobată destul de tîrziu, dar noi ne-am obişnuit cu astfel de situaţii şi vom face faţă. Acţiunile demarate de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, au avut efect şi nu putem decît să ne bucurăm că această ordonanţă a fost, în sfîrşit, aprobată“, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. La rîndul său, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, a declarat că, în sfîrşit, starea de normalitate revine pe litoral. „Eu consider că nimeni nu poate gestiona plajele mai bine decît autorităţile locale. Hotelierii şi agenţii economici de pe litoral vor putea de acum să ofere turiştilor un pachet complet de servicii“, a afirmat Claudiu Tusac.