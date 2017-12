Plajele, pregătite 70% pentru sezonul estival!

Plajele sunt pregătite în proporție de 70% pentru sezonul estival! Activitățile de pregătire a plajelor au fost demarate pe 20 februarie și vor fi finalizate până la 1 mai, asigură Administraţia Naţională “Apele Române” și Adminstrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Astfel, până la 15 aprilie, vor fi amenajate și predate conform clauzelor contractuale, către utilizatorii de plaje, acele suprafețe care fac obiectul contractelor de închiriere, urmând ca ulterior să fie finalizate și acele suprafețe libere de contract. Lucrările de pregătire a plajelor constau în: Lucrări de pregătire a terenului: curățarea manuală și mecanizată cu utilaje speciale a plajei prin colectarea corpurilor străine (lemnoase, metalice, sticle, materiale plastice etc.) și a deșeurilor de orice natură; încărcarea manuală în mijloace de transport sau containere; îndepărtarea manuală a nisipului depus la zidurile de sprijin din vecinătatea aleilor de promenadă și în dreptul gardurilor de protecție; îndepărtarea mecanizată a obstacolelor identificate în nisip (pietre, blocuri din beton, conducte dezafectate etc.); Lucrări de terasamente: săpătura mecanizată a nisipului depus la zidurile de sprijin din vecinătatea aleilor de promenadă și în dreptul gardurilor de protecție; reabilitarea suprafețelor de plajă erodate prin transfer de nisip, din zonele cu acumulări (dislocare, încărcare, transport și nivelare în zonele stabilite); demontarea gardurilor de stuf (s-au demontat aproximativ 10.000 ml de garduri de protecție); Nivelarea suprafețelor de plajă: nivelare mecanizată și refacere a profilului plajei, acolo unde aceasta a suferit deformări, urmare a acțiunii valurilor din sezonul rece. Totodată, se efectuează: evacuarea depozitelor de scoică din zonele cu depuneri și transportul acestora în zonele stabilite de beneficiar; transport pentru utilaje (deplasare utilaje senilate la zona de lucru); transport nisip din depozite în zone deficitare; transport și depozitare materiale rezultate în urma activității de curățare etc. La lucrările de pregătire a plajelor, Sistemul de Gospodărire a Apelor acționează zilnic (inclusiv sâmbăta și duminica) cu utilaje și personal din cadrul ABA Dobrogea - Litoral (inclusiv personal delegat din cadrul ABADL, din județ, respectiv formațiile de lucru Dunăre Nord, Dunăre Sud și Mihail Kogălniceanu - SGA Constanța, și din cadrul SGA Tulcea). Acțiunea se desfășoară concomitent pe trei tronsoane, astfel: Tronson 1 (Năvodari - Mamaia - Constanța) - finalizat în proporție de 60%;

Tronson 2 (Agigea - Eforie - Costinești - Tuzla) - finalizat 70%;

Tronson 3 (23 August - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche) - finalizat 80%.

Până în acest moment, au fost predate către utilizatorii de plaje un număr de 89 de subsectoare de plajă din totalul de 309 subsectoare închiriate. Conform planificărilor preliminare se estimează că până la 13 aprilie va fi finalizată predarea tuturor sectoarelor/subsectoarelor de plajă care fac obiectul unor contracte de închiriere.