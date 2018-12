Plan Comun European pentru combaterea cancerului; toți pacienții au dreptul la tratament egal!

Țara noastră va prelua Președenția Consiliului UE și va susține ideea elaborării unui Plan Comun European pentru combaterea cancerului deoarece toți pacienții europeni au dreptul la tratament egal; toate astea, de la 1 ianuarie 2019.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat pe 4 decembrie la lucrările Forumului European de Cancer cu tema ”Changing the Future of Cancer on Europe”, ocazie cu care a trecut în revistă câteva dintre programele aflate în derulare în România, dar și faptul că țara noastră va prelua Președenția Consiliului UE și va susține ideea elaborării unui Plan Comun European pentru combaterea cancerului deoarece toți pacienții europeni au dreptul la tratament egal; toate astea, de la 1 ianuarie 2019.

”Începând cu 2012 avem în derulare programul de depistare precoce al cancerului de col uterin, din 2002 România a implementat Programul Național de tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice. De asemenea, începând cu anul 2018 a fost consolidată infrastructură pentru screening prin achiziționarea din fonduri europene a 8 unități mobile pentru depistare precoce a cancerului de col uterin. Am început implementarea a 7 programe de screening pentru depistarea cancerului cu finanțare europeană și am finalizat parțial achiziția de echipamente și aparatura necesară dotării centrelor din rețeaua națională de radioterapie. Tot în 2018 am introdus în compensare 14 molecule noi pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice, iar în prezent România asigură gratuit 126 de molecule pentru tratarea pacienților cu cancer”, a declarat Sorina Pintea ,în deschiderea evenimentului.

De asemenea, cel puțin două din obiectivele României în această perioadă au legatură cu acest subiect, este vorba despre accesul pacienților la medicamente și mobilitatea pacientului.