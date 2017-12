Plan cu privire la adoptarea euro, prezentat CE de Guvernul României

11:55:33 / 31 August 2016

Fara Euro!

Asta ne-ar mai trebui, la saracia si dezastrul care sunt in tara, euro ne lipseste - cucoana asta nu-i sanatoasa, s-a mai trezit o data vorbind ca prin India se traieste bine cu vreo 100 de euro sau asa ceva si nu s-a invatat minte, dar la banii care ii ia ea de la Bruxelles ca sa distruga Romania, este de inteles...norocul nostru pana acum a fost ca n-am avut euro ca moneda nationala, fiindca altfel eram mai rau ca grecii la ora asta... dar stati linistiti, pana atunci de desfiinteaza nenorocirea asta de UE si sa speram ca vom redeveni o tara independenta, asa cum eram in trecutul nu prea indepartat. Exemplul englezilor trebuie urmat!