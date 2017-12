Plan de acţiune pentru combaterea şomajului la tineri

Un număr de 35 de studenţi din şapte ţări au început promovarea unui plan de acţiune, \"Zapping Poverty\", pentru a stimula angajarea tinerilor, în scopul combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale. Planul de acţiune reprezintă iniţiativa Asociaţiei Studenţilor din Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (AS IMST), care în perioada 20-27 septembrie realizează, la Bucureşti, schimbul de tineri Zapping Poverty, finanţat prin programul Tineret în Acţiune (al Comisiei Europene) şi administrat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). În perioada menţionată, 35 de tineri din Polonia, Estonia, Turcia, Letonia, Bulgaria, Italia şi România, au analizat situaţia şomajului în rândul tinerilor din ţările participante, precum şi programele şi strategiile naţionale şi europene pentru a stimula angajarea tinerilor. Studenţii au elaborat, la finalul acestei perioade, un plan de acţiune cu propuneri adresate autorităţilor, universităţilor şi ONG-urilor, pentru a susţine angajarea tinerilor. Aceştia propun ca statele membre UE să ofere acelaşi tip de burse pentru studenţi, să cheme tinerii la stagii de pregătire în instituţiile UE (Comisia Europeană, Parlamentul European etc.), să introducă lecţii gratuite de limbi străine, să sprijine financiar ONG-urile pentru ca membrii acestora să-şi poată manifesta creativitatea, să ofere slujbe persoanelor necalificate sau minorităţilor (precum cele din cadrul proiectului Clean Europe - curăţarea străzilor, grădinărit, renovarea parcurilor etc.) şi să promoveze la nivel intarnaţional bazele de date cu oferte de muncă, precum EURES.