Plan de luptă împotriva organizaţiilor mafiote italiene

Guvernul italian, care s-a întrunit în mod excepţional la Reggio Calabria, principalul oraş din Calabria şi fieful grupării mafiote \'Ndrangheta, a adoptat joi un plan extraordinar de luptă împotriva crimei organizate. Este vorba despre un plan în zece puncte, care cuprinde, între altele, un cod de legi antimafie şi instaurarea unei agenţii naţionale ce va administra bunurile confiscate grupărilor din domeniul crimei organizate, al cărei sediu se va afla la Reggio Calabria. Planul este articulat în două părţi, prima parte prevăzând un decret pentru crearea şi intrarea în vigoare a unei Agenţii pentru administrarea bunurilor confiscate sau puse sub sechestru aparţinând mafioţilor. Cea de a doua parte este reprezentată de un proiect de lege, care va avea nevoie de ceva mai mult timp pentru a intra în vigoare, şi care prevede, în nouă puncte, un cod de legi antimafie, pentru a regrupa toate textele de lege aplicate în lupta împotriva crimei organizate, dar şi o hartă la nivel naţional a reţelelor de clanuri ilegale. „Una dintre principalele noastre arme în lupta împotriva mafiei este confiscarea bunurilor, iar în ultimele 18 luni am confiscat sau am pus sub sechestru peste 15.000 de diverse bunuri, cu o valoare de aproximativ nouă miliarde de euro”, a declarat ministrul italian al Justiţiei Roberto Maroni.

Guvernul italian a hotărât să organizeze o şedinţă la Reggio Calabria, după explozia unei bombe în faţa tribunalului din acest oraş, pe data de 3 ianuarie, pentru a răspunde astfel acestui atac, pe care îl consideră o provocare din partea \'Ndragheta.