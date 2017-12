Plan Integrat de Dezvoltare Urbană

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Medgidia a obţinut punctajul necesar trecerii la următoarea etapă a procesului de evaluare şi selecţie. Evaluarea a fost făcută de Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud - Est de la Brăila. Punctajele au fost acordate pentru trei proiecte privind „reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi şi a parcurilor în municipiul Medgidia”, „creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiu, prin montarea unor camere de luat vederi” şi „reabilitarea şi modernizarea străzilor, staţiilor de transport în comun, parcărilor şi a podului de pe Canalul Dunăre - Marea Neagră”. Punctajul obţinut de planul integrat de dezvoltare urbană a fost de 4,68 puncte. Faza următoare o constituie procesul de evaluare şi selecţie, respectiv etapa precontractuală de verificare a conformităţii proiectului tehnic. Conform adresei de informare ADR, Primăria Medgidia are la dispoziţie 10 zile pentru a completa şi, ulterior, depune, documentaţia aferentă proiectului tehnic. „Obiectivul final al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Medgidia poate fi atins prin promovarea unor proiecte de impact pentru localitate”, a spus primarul Marian Iordache. Planul are o valoare totală de aprox. 15 milioane de lei, contribuţia Consiliului Local fiind de 2% în cadrul fiecărui proiect. „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Medgidia, care se constituie un cadru conceptual şi funcţional pentru pregătirea şi susţinerea de proiecte de integrare socială şi dezvoltare locală durabilă, are ca obiectiv crearea condiţiilor de accesibilitate internă şi externă în municipiu şi diminuarea disparităţilor de dezvoltare între zonele municipiului”, a spus Marian Iordache, care a mai precizat că municipiul Medgidia se poate dezvolta numai prin atragerea fondurilor europene.