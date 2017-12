Plan Naţional de Boli Rare

Ministerul Sănătăţii (MS) a semnat un nou parteneriat, de data aceasta cu Asociaţia Naţională pentru Boli Rare, în vederea implementarii Planului Naţional de Boli Rare în România. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că pacienţii cu boli rare sunt vieţi care trebuie să stea în atenţia autorităţilor şi au nevoie de sprijinul statutului. „Dacă există un program bun din punct de vedere medical şi economic atunci pacienţii au o şansă, iar statul este dator să dea o şansă fiecarui cetăţean”, a declarat ministrul. El a spus că 2013 este un an important pentru MS şi pentru Asociaţia Naţională pentru Boli Rare din perspectiva parteneriatului negociat şi semnat, dar şi din cea a definitivării Planului Naţional pentru Boli Rare până la sfârşitul acestui an, care va fi introdus în Strategia Naţională de Sănătate Publică. De asemenea, ministrul a declarat că 2013 va fi anul în care se va pune în aplicare Directiva Europeană privind libera circulaţie transfrontalieră a pacienţilor şi care va aduce modificări în strategia sistemului sanitar. „Dorim să punem bazele unei colaborări instituţionale între MS şi asociaţie. Şi, de aceea, vrem să organizăm Comitetul Naţional de Boli Rare ca for consultant pentru elaborarea proiectelor, dar şi a programelor de boli rare”, a adăugat Nicolăescu. Pentru o mai bună gestionare a managementului programelor naţionale de sănătate, Ministerul Sănătăţii va înfiinţa, în maximum două luni, Agenţia Naţională de Programe.