Plan nou pentru euro - când o fi să fie

România ar trebui să intre în zona euro doar atunci când va fi pregătită şi are nevoie de un pact politic la nivel naţional pentru continuarea reformelor, consideră vicepreşedintele Băncii Europene pentru Investiţii (BEI) Mihai Tănăsescu. „Adoptarea euro nu trebuie să fie condiţionată de un termen. Un deadline e bun, e mobilizator, dar cel mai important este să fii pregătit. România îndeplineşte câteva criterii solide din programul de convergenţă, dar mai are de lucru. Nici nu are importanţă că noul termen avansat este 2018 - 2020. Poate să fie şi mai devreme, dacă reformele structurale avansează”, spune Tănăsescu. (P.N.)