Plan pentru ţinerea sub control a situaţiei populaţiei canine

MĂSURI Sutele, chiar miile de reclamaţii venite din partea populaţiei cu privire la agresivitatea câinilor cu şi fără stăpân l-au determinat pe primarul Medgidiei, Marian Iordache, să se implice în rezolvarea acestei probleme. Conducerea administraţiei locale din Medgidia a elaborat un amplu program de sterilizare, vaccinare şi microcipare pentru câinii cu şi fără stăpân, care are menirea de a pune la punct situaţia patrupedelor şi care a făcut obiectul unei dezbateri publice, desfăşurată marţi seara, la care au participat câteva zeci de persoane. În prima parte a programului, intitulat „Managementul populaţiei canine în municipiul Medgidia”, Primăria doreşte să ţină sub control situaţia populaţiei canine cu stăpân, prin sterilizarea, vaccinarea antirabică şi microciparea câinilor, acţiuni urmate de crearea unei baze de date care va fi corelată la o bază naţională. Primarul Medgidiei a spus că toate aceste operaţiuni vor fi efectuate gratuit pentru cetăţeni. În plus, spune edilul, planul va fi implementat cu o echipă formată din trei persoane: un tehnician veterinar din partea asociaţiei „Save the dogs”, care va introduce microcipul, o persoană din partea Primăriei, care va colecta datele stăpânului şi ale câinelui pentru a le trece pe o fişă standard, şi un agent de poliţie care va aduce la cunoştinţă regulamentul programului. Cei care refuză sterilizarea vor plăti o taxă de montă, în timp ce refuzul microcipării va atrage după sine o amendă. Marian Iordache a afirmat că fac excepţie de la procesul de sterilizare câinii de rasă cu pedigree înscrişi într-o asociaţie chinologică sau cei cu probleme de sănătate care prezintă riscuri de suportare a unei intervenţii chirurgicale.

ADOPŢII Ce de-a doua parte a managementului populaţiei canine se referă la câinii fără stăpân, care vor fi capturaţi, sterilizaţi, deparazitaţi, vaccinaţi şi înregistraţi. Potrivit Primăriei, câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi de către personal specializat al Asociaţiei Save the dogs. Programul mai prevede ca revendicarea sau adopţia patrupedelor fără stăpân să se facă numai după ce acestea au fost sterilizate, vaccinate antirabic, deparazitate şi identificate prin aplicarea de crotali şi microcipuri.