Planează pericolul unei diversiuni!

Am umblat prin centrul capitalei timp de două ore. Oraşul este parţial devastat. Nu vreau să repet ceea ce aţi văzut sau aţi auzit deja. Am luat un taxi şi am încercat să dau roată zonei principale în care se petrec ciocnirile. Am descoperit în felul ăsta că sediul Guvernului din Piaţa Victoriei, Palatul Cotroceni, principalele ministere din jurul Casei Poporului şi cele mai importante ambasade sunt apărate de zeci, dacă nu chiar sute de jandarmi. Atunci de ce au mai fost aduşi militari din provincie, dacă existau trupe disponibile în Bucureşti, fiindcă acele clădiri oficiale nu păreau ameninţate de mulţimile furioase?! Atunci mi-a încolţit o idee… Oare nu asistăm la o regie? Îl credem toţi în stare pe Băsescu de aşa ceva! Am revenit la Piaţa Universităţii, intrând în vorbă cu manifestanţii paşnici. În jurul meu erau destui vârstnici, nu doar tineri. Ei continuau să scandeze “Jos Băsescu!”. Surpriza a fost să descopăr că mulţi dintre protestatarii paşnici se temeau de o diversiune şi comentau acest fapt în gura mare. Unii mi-au spus că există riscul unei intervenţii în forţă, în zilele următoare, sub pretextul violenţelor de acum. Adică am asistat, poate, la repetarea scenariului din 13 iunie 1990, pentru declanşarea represaliilor. Suspect este că huliganii au manifestat cu o furie nejustificată faţă de jurnaliştii care încercau să intre în vorbă cu ei, de parcă ar fi împărtăşit antipatia puterii faţă de presa liberă, dar asta este doar o speculaţie. Ar putea fi posibil, îmi spuneau manifestanţii paşnici, ca acest scenariu să fie pus în aplicare, dar noi nu ne mai oprim chiar dacă se va întâmpla aşa ceva. Aşadar, români, fiţi atenţi, pentru că s-ar putea să ni se pregătească ceva!…