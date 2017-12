O planetă ”rătăcitoare”, care nu se află pe orbita niciunei stele şi pluteşte liberă prin spaţiul interstelar, a fost descoperită de astronomii europeni şi canadieni, care au reuşit să îi determine vârsta, masa şi temperatura. ”Acest tip de planetă, atât de rece şi atât de tânără, deşi este cunoscută de teoreticieni, nu a fost niciodată observată până azi şi este planeta cea mai apropiată de sistemul nostru solar descoperită vreodată”, a declarat Etienne Artigau, astrofizician la Universitatea din Montreal (UdeM). Această planetă se află totuşi la o distanţă de 100 de ani-lumină de Soare. Specialiştii de la Centrul de Cercetări Astrofizice din Québec (CRAQ) şi de la UdeM au descoperit această planetă în colaborare cu astronomii francezi, coordonaţi de Philippe Delorme, profesor la Laboratorul de Astrofizică al Observatorului din Grenoble.

Planeta rătăcitoare, denumită CFBDSIR2149, pare să facă parte dintr-un grup de stele foarte tinere, cunoscute sub numele de ”tânăra asociaţie AB Doradus”. AB Doradus este grupul stelar în mişcare cel mai apropiat de Sistemul Solar. Stelele sale se deplasează în spaţiu în acelaşi timp şi se presupune că s-au format în aceeaşi perioadă. Cercetătorii au obţinut mai întâi o serie de fotografii în infraroşu cu CFBDSIR2149, cu ajutorul Telescopului Canada-Franţa-Hawaii (TCFH) iar apoi au utilizat puternicul Very Large Telescope (VLT) al Observatorului European Austral (ESO) din Chile, pentru a-i deduce masa, temperatura şi vârsta. Planeta are o vârstă între 50 milioane de ani şi 120 de milioane de ani, o temperatură de aproximativ 400 °C şi o masă de 4-7 ori mai mare decât cea a planetei Jupiter, fiind, deci, considerabil mai mică decât piticele brune, acele ”stele ratate” care nu au o masă suficientă pentru a declanşa acele reacţii nucleare ce dau strălucire stelelor. Acest rezultat, căutat de astronomi de mai bine de zece ani, confirmă teoriile de formare a stelelor şi a planetelor, afirmă savanţii de la UdeM.