Plângere împotriva lui Eto'o, depusă de fosta iubită

Internaţionalul camerunez Samuel Eto'o face obiectul unei plângeri depuse de Helene Nathalie Koah, o femeie cu care a avut o relaţie, după ce pe internet au apărut fotografii cu tânăra respectivă dezbrăcată. Potrivit avocaţilor femeii, Koah îl acuză pe Eto'o, între altele, de "difuzare de imagini obscene, ameninţări, şantaj şi declaraţii mincinoase". Eto'o şi Helene Koah, o stewardesă a companiei Camair-Co, au avut o relaţie de mai mulţi ani şi s-au despărţit în acest an. În luna mai, Eto'o a depus o plângere împotriva lui Koah, spunând că aceasta încearcă să îi "murdărească numele" şi că reclamă suma de 300.000 de euro pe care i-a oferit-o femeii pentru o fundaţie. "Ne-am înţeles, eu şi ea, să deschidem o fundaţie Samuel Eto'o cu un magazin unde s-ar fi vândut produsele mele originale. I-am trimis frecvent sume importante pentru acest proiect, dar când am realizat că nimic din ce am plănuit nu s-a realizat am început să-i cer socoteală şi atunci ea a vrut să scape despărţindu-se de mine", a afirmat fotbalistul. Ieri, avocaţii tinerei au contestat această variantă a fotbalistului, subliniind că Helene Koah nu a fost nicio clipă implicată în proiect. După ce Eto'o a depus plângere, Koah a fost arestată, ea fiind eliberată după câteva zile în arest. Tânăra a depus plângere împotriva fotbalistului atunci când fotografii cu ea dezbrăcată au apărut pe reţelele de socializare.