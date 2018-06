Plângere împotriva lui Kovesi pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă

Alina Bica a formulat o plângere împotriva procurorului-şef DNA Laura Codruţa Kovesi, în care o acuză de represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă în dosarul în care fosta şefă DIICOT e cercetată alături de omul de afaceri Horia Simu, a anunţat avocatul acesteia la instanţa supremă.

"Doamna Bica a formulat o plângere penală împotriva doamnei Kovesi şi a domnului Popovici (Gheorghe Popovici, procuror DNA - n.r.), pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, dupa mărturiile făcute de domnul Simu la ultimul termen, care urmează să fie depusă. Doamna Bica a fost victima infracţiunilor comise", a declarat, în instanţă, avocatul Alinei Bica, Doru Trăilă.

Potrivit apărătorului, plângerea urmează să fie depusă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ).

Pe 7 mai 2018, la termenul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), omul de afaceri Horia Simu a declarat că la DNA i s-a cerut să denunţe trei magistraţi de la DIICOT: pe Codruţ Olaru, Alina Bica şi Cătălin Purcărin.

"Ce am spus la urmărirea penală şi la fond, că Şerban Pop mi-a spus că suma trebuia dusă la cineva din conducerea DIICOT, nu este adevărat. Vreau să vă spun de ce nu mai menţin: am dat declaraţie la parchet trei zile consecutiv, am fost adus din arest după trei luni şi ţinut în ancheta 12-10-11 ore, pe zile, o să ţin minte toată viaţa. Am fost asistat de avocat. Procurorul Popovici (Gheorghe Popovici, procuror DNA -n.r.) mi-a propus două soluţii: prima, în care rămâneam martor în acest dosar, dacă i-aş fi denunţat pe toţi procurorii care au dat soluţie în cazul CUPROM, respectiv Codruţ Olaru, Cătălin Purcărin şi Alina Bica. Am refuzat să fac asta, neştiind nimic despre aceşti procurori. A doua soluţie a fost în sensul că "dacă scrii că banii au ajuns la cineva din conducerea DIICOT", nu mai cere prelungieea arestării preventive. Şi astăzi îmi este ruşine că am acceptat această variantă", a declarat omul de afaceri în sala de judecată.

Întrebat de judecători de ce nu a spus acest lucru şi instanţei de fond, Horia Simu a răspuns: "Nu mă lăsa să vorbesc, mă întrerupea la fiecare cuvânt. Era prima mea marturie, sunt o fire emotivă. Nu puteam să îmi continui ideile, dacă nu începeam o propoziţie cum dorea instanţa, mă întrerupea. Puteţi urmări înregistrările, nu am nimic de ascuns".

În acest dosar, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au condamnat-o, pe 26 ianuarie 2017, pe Alina Bica, fostul procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), la trei ani şi şase luni cu executare pentru favorizarea făptuitorului, încadrarea juridică fiind schimbată din luare de mită şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu în favorizarea făptuitorului.

În acelaşi dosar, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Şi în cazul acestuia, încadrarea juridică a fost schimbată din complicitate la infracţiunea de dare de mită în trafic de influenţă.

Totodată, afaceristul Horia Simu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă. Şi în cazul acestuia, judecătorii instanţei supreme au schimbat încadrarea juridică din dare de mită în cumpărare de influenţă.

Decizia nu a fost definitivă, apelul fiind în curs de judecare.