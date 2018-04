Plângere penală împotriva organizatorului Trofeului „Liga Old-Boys”

19:08:58 / 22 Martie 2018

Militian prost e pleonasm?

Să pretinzi că esti politist si sa formulezi o asemenea plingere penală înseamna să faci de râs toata breasla politisitilor din care, foarte multi chiar stiu carte!!! Să pretinzi că esti politist si sa formulezi plingere pentru "fals material in inscrisuri materiale" adica o fapta care nu exista in Codul penal, asta demonstreaza clar ca tu esti doar un militian pripasit din civilie direct in politie iar faptul ca esti absovent de Spirulina Haret chiar spune absolut totul!!! Probabil domnul inspector sef Dancu nu a vazut inca de ce fapte de vitejie esti capabil domnu' sef de post!!! Daca insa a vazut si te lasa sa faci de ris haina de politie in halul asta, atunci e clar ca bancuri cu politisti nu exista, toate sunt intimplari reale!!! Cat de prost (profesional vorbind!) sa fii din punct de vedere penal incat sa fii sef de post si sa nu stii continutul infractiunii de fals material in inscrisuri OFICIALE (prostuleeeee, asa se cheama infractiunea!!! prost profesional, evident).Falsul material inseamna o alterare, prostule, a inscrisului, alterare sub orice forma, inclusiv prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii, unde mama lu' proces-verbal(ca sa vin la limbajul tau!) vezi tu vreo alterare militianuleeeeeee!!!! A dracu' cartea asta penala, grea mai e!!! Noroc ca va da procesele verbale tiparite si manuale cu toate modele de acte pe care le aveti de facut, ca altfel Mihai Viteazu era comuna fara infractiuni!! Si daca ma uit bine la poza ta semeni perfect cu Robert Doroftei din Fierbinti!!! Cat de prost sa fii, profesional vorbind, ca militian adica, sa nu ai cunostiinta de Legea 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal incat sa pui actul de identitate al omului fara acordul lui pe un spatiu public ca Facebook, definit ca atare de Curtea Suprema de Justitie a Romaniei!!!!! Sunt curios daca tutorele tau sportiv, stiu tu care, ala cu parul grizonat, fotbalist ratat, o sa iti plateasca toate despagubirile la care vei fi obligat pentru ca un lucru e clar chiar daca tu habar nu ai!!! Exista infractiunea de denunt calomnios, ai auzit de ea prostovane??? NU?????? Vaaiiiiiii, ce militian esti!!! Ca politist nu esti sigur!!! Este articolul 268 cod penal!!! I-auzi ce zice la alineatul 1 "Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă." Dar, pentru ca ai o familie frumoasa care nu merita sa sufere pentru un prost, iti dau un pont.Alineatul 3 al articulului 268 spune asa, citez "Nu se pedepseşte persoana care a săvârşit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunţul, plângerea sau probele sunt nereale" Asadar mai ai o sansa.Pana miine sa retragi plingerea( asta daca ai avut atit de putina minte incat sa o depui la parchet). Pe linga asta, da si o dezminitire la ziarul asta daca tot te-a mincat undeva sa te dai rotund la ziar!! Eu asa zic!! Pana nu faci de ras total uniforma asta de politist pentru care unii s-au chinuit prin scoli ani de zile, nu ca tine la Spirulina Haret!!!!!