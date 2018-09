Plângere penală pentru semnături false ale Opoziției la convocarea sesiunii extraordinare

Liderului grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri, că a depus la Parchetul General o plângere penală referitoare la lista de semnături prin care partidele de opoziţie au solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare.

„Fiind lider de grup la PSD, am depus plângere penală la Parchet, în care am solicitat acestuia să verifice dacă listele de semnături depuse pentru convocarea sesiunii extraordinare nu intră sub incidenţa falsului în înscrisuri publice. Am făcut plângerea în numele grupului PSD, în calitatea mea de lider de grup, săptămâna trecută, pe 18 septembrie, dacă nu mă înşel”, a declarat, miercuri, Daniel Suciu.

Liderul deputaţilor PSD a adăugat că sunt „cel puţin 20 de cazuri” de semnături referitor la care social-democraţii au semne de întrebare.

„Sunt cel puţin 20 de cazuri prin care, dacă nu eram într-o instituţie serioasă, aveam impresia că cineva ne ia de proşti. Nu am cum - vă dau exemple - să fiu în Norvegia la un post de radio, să vorbesc despre ceva şi, în acelaşi timp, să fiu în Bucureşti şi să semnez cererea de convocare, nu am cum să fiu în nordul Moldovei să adun semnături pentru o campanie publică şi să semnez cererea de convocare a sesiunii extraordinare”, a spus acesta.

Suciu a relatat că i-a rugat „prieteneşte” pe parlamentarii opoziţiei să refacă listele de semnături, dar aceştia nu au vrut.

„Pentru că prieteneşte, în cadrul BP, i-am rugat să reia listele de semnături, să vină cu ele regulamentar, nu au înţeles acest lucru ba mai mult au făcut dânşii plângere penală că preşedintele nu a convocat sesiunea extraordinară în condiţiile în care oricum dânsul delegase un vicepreşedinte de serviciu să conducă şedinţa, deci nu era în atribuţiile domniei sale, am făcut şi noi plângere penală să vedem dacă au respectat Regulamentul”, a declarat deputatul PSD.

Anterior, deputatul PNL Dan Vîlceanu a depus, pe 5 septembrie, o plângere la Parchetul General împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, deoarece a refuzat să convoace sesiune extraordinară pentru a discuta despre protestul din 10 august şi despre epidemia de pestă porcină. Plângerea e semnată şi de Raluca Turcan.

Raluca Turcan, despre plângerea penală făcută de PSD pentru semnături: Se încearcă timorarea opoziţiei

Raluca Turcan a declarat că, dacă vreunul dintre parlamentarii care au semnat solicitarea de convocare a sesiunii extraordinare consideră că i-a fost falsificată semnătura, el trebuie să anunţe autorităţile.

„Această hărţuire a PSD-ului este făcută doar cu intenţia de a ne timora, iar în ceea ce priveşte semnăturile invocate de PSD, ele pot fi considerate ca nefiind reale doar de către autorii acestora. Nu îmi amintesc să fi existat nicio persoană dintre cei peste o treime din numărul deputaţilor care au semnat solicitarea de convocare a sesiunii extraordinare, să fi spus că semnătura nu este adevărată. Dacă există vreo persoană care consideră că i-a fost falsificată semnătura, atunci în faţa organelor penale vor trebui să spună lucrul acesta”, a spus Raluca Turcan.