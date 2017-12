Plângerea depusă de Adrian Năstase la CEDO, declarată inadmisibilă

12:22:06 / 12 Decembrie 2014

Cu jalba-n protap la CEDO

Cine a spus ca acest personaj nu a invatat nimic din faptul ca a ajuns la puscarie a avut perfecta dreptate ... pentru el si multi altii ca el, totul nu este decat o inscenare, ei fiind curati ca lacrima ... drept dovada aceasta incercare jalnica de a-si dovedi "nevinovatia", plangere facuta de un profesor de drept international care ar fi trebuit sa stie care sunt sansele de reusita in momentul depunerii acelei plangeri ... dar deh, asa e cool acum, dupa ce ne baga statul in puscarie il dam in judecata la CEDO, sa dam impresia ca suntem nevinovati sau, mai pe romaneste, HOTUL striga hotii! - comentariu sters si postat a 2-a oara -